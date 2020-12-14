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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11669116701167111672
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:45

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.

для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.

Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.

Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном
Зображення

З ліфтами просто пісня. Всі 5 потрібно було розміщувати в одному ліфтовому холлі з одним управлінням. Тоді б ще можна було б хоч якось викручуватись з такою кількістю лифтів на таку кількість квартир.

Разрешение картинки плохое и не видно метража квартир
И где находятся все лифты в подъезде
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:47

  Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.

для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.

Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.


Да конечно.
Я, проживший на Урловской 10лет.
Обсуждать имею право?
А ближайшая школа средних и старших классов где находится, не подскажете? Есть, ли там хоть какое-то количество свободных мест?
Voistov
 
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Подякував: 65 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 00:15

  Voistov написав:
Да конечно.
Я, проживший на Урловской 10лет.
Обсуждать имею право?
А ближайшая школа средних и старших классов где находится, не подскажете? Есть, ли там хоть какое-то количество свободных мест?

Діти будуть навчатися в модних МОПах
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  #<1 ... 11669116701167111672
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