Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Нужно очень любить Днепровскую набережную и благоустроенную территорию. С такой плотностью квартир ритейлу можно было устраивать аукцион на вход. 375 квартир в парадном
З ліфтами просто пісня. Всі 5 потрібно було розміщувати в одному ліфтовому холлі з одним управлінням. Тоді б ще можна було б хоч якось викручуватись з такою кількістю лифтів на таку кількість квартир.
Разрешение картинки плохое и не видно метража квартир И где находятся все лифты в подъезде
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Да конечно. Я, проживший на Урловской 10лет. Обсуждать имею право? А ближайшая школа средних и старших классов где находится, не подскажете? Есть, ли там хоть какое-то количество свободных мест?
Voistov написав: Да конечно. Я, проживший на Урловской 10лет. Обсуждать имею право? А ближайшая школа средних и старших классов где находится, не подскажете? Есть, ли там хоть какое-то количество свободных мест?