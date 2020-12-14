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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11672116731167411675>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:53

  gonchik74 написав:На ПОХу купа класних шкіл. Наукова зміна, Інтелект. В останню ми з дружиною возили дитину з Броварів три роки, а мій приятель возить туди ж з Кончі Заспи. Головне хотіти.

Вожу дитину з центру на пох в школу ментальної арифметики, наприклад.

Крім інвентора купа приватних шкіл на різний гаманець.

Але грейт це не сімейний формат
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)
Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город
Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:46

  барабашов написав:Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)
Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город
Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.

Такое...
По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко
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hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:51

  Frant написав:
  hume написав:По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко

Тут повно глухих і сліпих.
Вони нічого не бачать і не чують))))

Вид в благоустроенный двор.)) Фото позавчерашнее
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hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ты там квартиру купил?

по чем квадрат вышел?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:02

  Олежан написав:ты там квартиру купил?

по чем квадрат вышел?

1. Нет
2. Написал выше вилку цен на однухи.
3. Знакомые риэлторы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:11

  hume написав:Вид в благоустроенный двор.)) Фото позавчерашнее
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Не дуже близько стоять будинки, літом буде більше зелені і буде симпатичніше.
Все відносно, а ось в Японії житло коштує захмарно і взагалі ніякого вида не буває, тільки насолоджуєся сусідським парканом, так що все відносно...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:11

  Бетон написав:Вожу дитину з центру на пох в школу ментальної арифметики, наприклад.

Але грейт це не сімейний формат

Зависла... Ну ладно, а роллердром где там?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Наукова зміна, Інтелект. В останню ми з дружиною возили дитину з Броварів три роки, а мій приятель возить туди ж з Кончі Заспи. Головне хотіти.


да вы мазохист
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це звичайно моя особиста думка, але батькам, які планують виховувати дітей в гетто типу Грейта та Варшавських я би рекомендував думати не про школи для своїх дітей, а одразу про рехаби

світовий досвід не надуриш
kingkongovets
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