Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали) Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.
барабашов написав:Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали) Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.
hume написав:Вид в благоустроенный двор.)) Фото позавчерашнее
Не дуже близько стоять будинки, літом буде більше зелені і буде симпатичніше. Все відносно, а ось в Японії житло коштує захмарно і взагалі ніякого вида не буває, тільки насолоджуєся сусідським парканом, так що все відносно...