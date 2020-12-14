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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11672116731167411675
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Частные школы это скорее исключение, а не правило.


мои учатся в частной школе.
как минимум дети и родители в нормальном психологическом состоянии - все домашки делаются в школе. дома - отдых и только!
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:38

  kingkongovets написав:це звичайно моя особиста думка, але батькам, які планують виховувати дітей в гетто типу Грейта та Варшавських я би рекомендував думати не про школи для своїх дітей, а одразу про рехаби.

на місце роллердрому можна збудувати?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:02

  Олежан написав:
  hume написав:Частные школы это скорее исключение, а не правило.


мои учатся в частной школе.
как минимум дети и родители в нормальном психологическом состоянии - все домашки делаются в школе. дома - отдых и только!

Ребенок должен делать свою домашку сам. Можно не сидеть над ним и не делать с ним ЕГО уроки - это совершенно бесплатно.

По моим наблюдениям за детьми знакомых, если ребенком заниматься до школы, как минимум научить его читать и считать, писать элементарные слова, вдумчиво подойти к выбору первого учителя, то и в обычной школе он будет учиться. А если следовать убеждению "школа обязана научить" и в 1-й класс ребенок идет, даже элементарно не зная букв и цифр, тогда приходится напрягаться с репетиторами.
Natt
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