мои учатся в частной школе.
как минимум дети и родители в нормальном психологическом состоянии - все домашки делаются в школе. дома - отдых и только!
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Додано: Чет 14 бер, 2024 15:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 14 бер, 2024 15:38
Додано: Чет 14 бер, 2024 16:02
Ребенок должен делать свою домашку сам. Можно не сидеть над ним и не делать с ним ЕГО уроки - это совершенно бесплатно.
По моим наблюдениям за детьми знакомых, если ребенком заниматься до школы, как минимум научить его читать и считать, писать элементарные слова, вдумчиво подойти к выбору первого учителя, то и в обычной школе он будет учиться. А если следовать убеждению "школа обязана научить" и в 1-й класс ребенок идет, даже элементарно не зная букв и цифр, тогда приходится напрягаться с репетиторами.
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