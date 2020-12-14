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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 бер, 2024 19:22
dr_bastm написав:kingkongovets Так я вас підтримую. Тільки ріелтор який особисто продав знає ціну. Покупцям, великим агенціям, нотаріусам віри немає. І чим менше квартир продав ріелтор - тим більше він експерт за всю нерухомість, від частини кімнати в Боярці до пентхаусів у центрі. І по ремонтам, локаціям, перспективам спеціаліст. Ось зараз вже думаю, може на ОЛХ фейкове оголошення написати, щоб вас підтримати
особисто я користуюсь статистикою провідної агенції по завдаткам, мене взагалі то більше всього цікавлять угоди по оренді комерції, про житло - то просто бонус
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в Чет 14 бер, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:39
kingkongovets написав:
dr_bastm написав:kingkongovets Так я вас підтримую. Тільки ріелтор який особисто продав знає ціну. Покупцям, великим агенціям, нотаріусам віри немає. І чим менше квартир продав ріелтор - тим більше він експерт за всю нерухомість, від частини кімнати в Боярці до пентхаусів у центрі. І по ремонтам, локаціям, перспективам спеціаліст. Ось зараз вже думаю, може на ОЛХ фейкове оголошення написати, щоб вас підтримати
особисто я користуюсь статистикою провідної агенції по завдаткам, мене взагалі то більше всього цікавлять угоди по оренді комерції, про житло - то просто бонус
Провідна агенція по завдаткам - чуть не впав з крісла)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:42
Короче інформація від провідних ріелторів є орієнтиром в ринку нерухомості Києва - треба обдзвонити пару десятків ріелторів щоб взнати про пару квартир які вони продали за останній рік) щоб двюізнатися ціну умовної панельки на Троєщині - треба знайти саме того ріелтора який продав квартиру у цьому будинку - той ще квест)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:43
Доречі хтось чув про агенції по завдаткам?)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:52
cherchiltank написав:Провідна агенція по завдаткам - чуть не впав з крісла)
ти якщо чогось не розумієш з першого разу - не поспішай сміятись, спробуй прочитати ще, дай своєму мозку другий шанс)
найкраща, та найактуальнійша інфа по стану ринку нерухомості на вторинці - це виключно статистика крупних агенцій нерухомості, а саме - щотижневи звіти по завдаткам
по угодам в відділах продажів забудовників достовірна інфа відсутня взагалі - лише розповіді власників, або знову таки інфа від рилів - бо купівлі у забудовників через рилів на подив розповсюджена ситуація, тому що 90% покупців - не орієнтуючиєся в Києві понаїхи
і ця інфа хоча й і не є у вільному доступі, але при бажанні є цілком доступною
записуй, будеш розумніший)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 14 бер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:54
Тим часом по бомберу
ціна оренди за півроку впала на 8 відсотків в гривні
Ціна продажу вторинки за півроку вторинки піднялася на 8 відсотків в гривні
Ціна новобудов виросла на 4 відсотки в гривні
Квартири під оренду мабуть будуть окупатись довго)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:57
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Провідна агенція по завдаткам - чуть не впав з крісла)
ти якщо чогось не розумієш з першого разу - не поспішай сміятись, спробуй прочитати ще, дай своєму мозку другий шанс)
найкраща, та найактуальнійша інфа по стану ринку нерухомості на вторинці - це виключно статистика крупних агенцій нерухомості, а саме - щотижневи звіти по завдаткам
по угодам в відділах продажів забудовників достовірна інфа відсутня взагалі - лише розповіді власників, або знову таки інфа від рилів - бо купівлі у забудовників через рилів на подив розповсюджена ситуація, тому що 90% покупців - не орієнтуючиєся в Києві понаїхи
і ця інфа хоча й і не є у вільному доступі, але при бажанні є цілком доступною
записуй, будеш розумніший)
Скільки продавав і купляв - так і не зрозумів яким боком агенції нерухомості до завдатків)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:10
Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком – до 4,2 млн кв. м.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.
Кінконговцям і іншим альтернативно одарьонним - записувать у тітрадку)
Нагадаю що у 2022 з яким порівнюють кацапи стояли під Києвом
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:25
cherchiltank написав:
Доречі хтось чув про агенції по завдаткам?)
Благовіст і подібні? промишляли тим, що завдаток має залишатись у них до підписання угоди, при відмові влаштовують скандал і прокльони. Віддають анафемі як покупця, так і продавця))
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 14 бер, 2024 23:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:30
тим часом:
Кличко відсторонив директора київського метро від обов’язків після розслідування Bihus.Іnfo
Пряма мова Кличка: "Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене
Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні".
Що передувало:
З 9 2023 року грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Прогнозують що він відкриється до кінця літа.
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