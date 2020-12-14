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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11673116741167511676
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:19

  Genie написав:тим часом:

Кличко відсторонив директора київського метро від обов’язків після розслідування Bihus.Іnfo

Пряма мова Кличка: "Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене
Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні".

Що передувало:
З 9 2023 року грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Прогнозують що він відкриється до кінця літа.

В этой стране только через расследования. Но расследования журналистов, не соответствующих структур, а журналистов. И что же будет? Попросят написать по собственному желанию...и поменяют на другого крепкого хозяйственника.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:33

А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.

Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:40

  Striker написав:А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.

Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?


1) ріелтори заробляють собі гроші на чужих продажах
2) для продавана продати через ріелтора - менше мороки
3) самому не важко, проте київське паньство не любить працювати
4) самому подати інформацію - треба грамотно. На кожному фото квартири - слід надрукувати фотошопом жирними цифрами свій номер телефону.
5) якщо не хочете мати справу з рилами, то треба відсіювати рилів, вперто і постійно - і вони перестануть дублювати вашу об,яву. :wink:
Це реально.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:44

  Striker написав:А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.

Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?

Писали пораду; якщо не розмістити (сайт не пропустить) на фотках свій номер тлф , то замість фото дати посилання на відеоогляд. Де обовʼязково має бути ваш телефон, як власника.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:00

Окей, нехай вони продублюють хоч 10 раз моє оголошення, але ж все одно без мене вони її не продадуть. І хай навіть мені будуть казати, що є покупець, який пропонує хорошу суму, але яка різниця, якщо я і сам можу продати за цю ж суму і не втрачати на ріелторі.
Мені здається, що можна просто виставити без всяких номерів на фото, а рил всіх додавати в ЧС на телефоні. А на олх кидати скарги на дублі мого оголошення. А там буде видно.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:05

  Striker написав:Окей, нехай вони продублюють хоч 10 раз моє оголошення, але ж все одно без мене вони її не продадуть.

100%
Забийте хер на рилів.
Не реагуйте на них.
І зможете самі продати.
  Striker написав:Мені здається, що можна просто виставити без всяких номерів на фото
Краще би з номером теелфону на фото.
Інакше будете кожен раз проводити опитування по теелфону: рил чи не рил?)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:15

  Striker написав:Окей, нехай вони продублюють хоч 10 раз моє оголошення, але ж все одно без мене вони її не продадуть. І хай навіть мені будуть казати, що є покупець, який пропонує хорошу суму, але яка різниця, якщо я і сам можу продати за цю ж суму і не втрачати на ріелторі.
Мені здається, що можна просто виставити без всяких номерів на фото, а рил всіх додавати в ЧС на телефоні. А на олх кидати скарги на дублі мого оголошення. А там буде видно.

По-перше ваше оголошення загубиться серед рилівських.
По-друге, коли рили приведуть вам реального покупця (в ціні буде їх відсоток, але покупан це прийняв) ви відмовитесь від угоди принципово?)
.
Hotab
 
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