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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167511676116771167811679>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:56

  Striker написав:
  Frant написав:Краще би з номером теелфону на фото. Або- якщо можна - посилання на відео.
Інакше будете кожен раз проводити опитування по теелфону: рил чи не рил?)))

Так рило відразу буде помітно, чи він прийде на перегляд і скаже, що він рило?) Так тоді вилетить відразу за двері.
  Hotab написав:По-перше ваше оголошення загубиться серед рилівських.
По-друге, коли рили приведуть вам реального покупця (в ціні буде їх відсоток, але покупан це прийняв) ви відмовитесь від угоди принципово?)

Теоретично це значить, що я тоді міг би і сам продати ще дорожче, ніж планував отримати. А оголошення буду оновлювати кожного дня і буде завжди в свіжих знаходитися. Практика покаже, як воно буде.

Рил прийде на перегляд з покупцем.
Наглим чином.
Поставить вас перед фактом.
Чи готові ви його відправити геть в присутності покупця? Ще те питання.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:04

  Frant написав:Рил прийде на перегляд з покупцем.
Наглим чином.
Поставить вас перед фактом.
Чи готові ви його відправити геть в присутності покупця? Ще те питання.

Таким же наглим чином почне проторговувати продавця на розмір своєї комісії.

Для чого рило відправляти?
Можно просто дати валеріанки :mrgreen:
Зазначивши що моя обява є на всіх ресурсах і ріелтор мені не потрібен.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:31

Можна ще написати, що колег-ріелторів прохання не турбувати, типу сам ріелтор. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:40

  Striker написав:Можна ще написати, що колег-ріелторів прохання не турбувати, типу сам ріелтор. :lol:

я вам советую назначать просмотры "для всех" например в субботу с 12 до 16, без выяснения кто рыл а кто просто любопытный. В это время вы в квартире, кто придёт тот и посмотрит. Точнее тот кому нужно - придёт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 бер, 2024 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:42

  Striker написав:А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.

Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?

це питання турбує багато років.
з однієї сторони - органічне їх відторгнення і абсолютне нерозуміння їх існування. є об'ява, є нотаріус, консультація юриста тощо.
але боротись з ними немає сенсу, бо, якщо лох не здатен нажати кнопку в інтернеті з твоєю обявою, тоді це необхідна плата, як штраф за евакуацію.
якщо це усвідомлений вибір, тоді нічого не поробиш.

доречі, продавати недосвідченному або просто недалекому покупцю або купляти у продавця напряму та ще пригода. часто рієлтор - прокладка, впитуюча дурню. і в при продажу славутичу, льоха відробив на 200 відсотків: він навіть завдаток мені дав своїми грошима, покупець його вичавив як ганчірку і морально і фінансово. мені навіть його шкода стало, подарував йому 200 баксів
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:47

  vitaliiangel написав:
  Striker написав:Можна ще написати, що колег-ріелторів прохання не турбувати, типу сам ріелтор. :lol:

я вам советую назначать просмотры "для всех" например в субботу с 12 до 16, без выяснения кто рыл а кто просто любопытный. В это время вы в квартире, кто придёт тот и посмотрит. Точнее тот кому нужно - придёт.

правильно.
но.
много раз, идя на уступки по просмотрам, покупатель руководствовался эмоциями. помню воскресенье 8 утра звонок - срочно покажите через час квартиру. еду, в соседней полосе пьяный таранит параллельную тачку спихивая её в дерево. вытаскиваем мужика в крови, скорая, менты. потом просмотр и задаток.

кароч иногда нужно подстраиваться
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:53

  Бетон написав:кароч иногда нужно подстраиваться
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:55

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:кароч иногда нужно подстраиваться
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.

сколько квартир продали?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:00

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:кароч иногда нужно подстраиваться
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.

сколько квартир продали?

я пробовал и так и так.
да, нужно подстраивать под себя. всё это логично. в противном случае придётся дёргаться.
тем не менее, во втором варианте время продажи сокращается на порядок
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:48

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:кароч иногда нужно подстраиваться
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.


я пробовал и так и так.
да, нужно подстраивать под себя. всё это логично. в противном случае придётся дёргаться.
тем не менее, во втором варианте время продажи сокращается на порядок

так и я о том же)
не те сейчас времена когда стояли очереди на просмотр...
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