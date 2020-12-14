Невже????
"Дешевій" вже розгулявся?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:44
Невже????
"Дешевій" вже розгулявся?
Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:38
Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше.
Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).
1. По % податків так і є?
2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку.
3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:21
дзвінки рішають, ті об"яви що зацікавили останнім часом:
- якщо ціна ринкова, дають інформацію, яку знають, можуть уточнити у власника
- якщо ціна нижче ринку, то "під завдатком", або "вже не актуально"
В більшості реальна ціна продажу нижче на мінус 5%..10% торгу від тої, що олх.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якщо ціна нижче ринка - це 100% рилівська фейкова замануха, флай)
ти тут вже скільки років флудиш? 10? 12?)
і так досі не зрозумів як це все працює, тому що чукча - письменник, а не читач)
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:27
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:33
В світі рожевих поні ти кажеш рилу, хочу таку квартиру із такими ТТХ в таку ціну, фас.
В реальному світі рили генаратори шуму і спаму.
В Польщі рило має базу даних і тобі показує що воно має в тій базі і цікавиться чи цікаво, а також пропонує "фінансового дорадцу", який допоможе отримати іпотеку на кращих умовах, чим ті, якщо би ти прийшов з вулиці.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так - завдаток та докі на квартиру рили запирають в своєму сейфі до закриття угоди, це їх поширена практика
велкам ту зе ріал уолд, оточувач)
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37
та понятно, що дві агенції в "діловому центрі столиці" це рілворлд, а решта то світ рожевих поні
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37
Все правильно написано.
Говнюки з "Благовєсту" прописували в договір завдатку, що покупець зобов,язаний заплатити їм %%.
Флаймен, ти просто не в темі - заважають вирощування опеньок і картоплі))))
Питання, наскільки меньше ринкової ціни.
Є об,яви, коли людям треба терміново продати, або за довіренністю хтось продає - і вони виставляють на 5-10% дешевше ринку, в ширпотребівському сегменті.
ККЦ, у тебе вельми своєрідний підхід до КРЖН
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37
как договоритесь. обычно оценку платит продавец. я платил 8000 грн. У каждого нотаря есть свой знакомый оценщик, походите по нотариусам поспрашивайте мб и дешевле 8к найдёте. Заранее оценку смысла делать нет. Её делают полдня или быстрее.
расскажи. На олх 80% объяв - фейки рыл, с целью привлечь покупана. Как ты думаешь фейки дороже или дешевле рынка? Когда я искал то по "цене олх" ничего купить не мог, был комичный случай, спрашиваю помещение за х денег есть в продаже? да есть, но цена х+7куе, но типа можно поторговаться. Тупо надеются что мне подойдёт помещение, я выторгую 800уе и уйду счастливый.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 бер, 2024 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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