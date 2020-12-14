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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11676116771167811679>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:44

  Прохожий написав:
  Бетон написав:я пробовал и так и так.
да, нужно подстраивать под себя. всё это логично. в противном случае придётся дёргаться.
тем не менее, во втором варианте время продажи сокращается на порядок

так и я о том же)
не те сейчас времена когда стояли очереди на просмотр...

Невже????
"Дешевій" вже розгулявся?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:38

Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше.
Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).

1. По % податків так і є?
2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку.
3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:21

  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:
  kingkongovets написав:так, справжні ціни реальних угод знають виключно ріелтори і так - судити по ринку по сміттєвим базам олх може виключно наівний невіглас

Ну все треба закривати той ОЛХ. І пофіг, що 90% оголошень, це ріелтори які узгодили ціну і "шарять" реальну вартість, дивлячись на минулі продажі і актуальні ціни на ОЛХ, Лун і т.п.
тема якості баз популярних маркетплейсів та заснованої на їх даних статистики перетиралась тут вже 100500 разів, ви не читали?

дзвінки рішають, ті об"яви що зацікавили останнім часом:
- якщо ціна ринкова, дають інформацію, яку знають, можуть уточнити у власника
- якщо ціна нижче ринку, то "під завдатком", або "вже не актуально"

В більшості реальна ціна продажу нижче на мінус 5%..10% торгу від тої, що олх.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:- якщо ціна нижче ринку, то "під завдатком", або "вже не актуально"


якщо ціна нижче ринка - це 100% рилівська фейкова замануха, флай)

ти тут вже скільки років флудиш? 10? 12?)
і так досі не зрозумів як це все працює, тому що чукча - письменник, а не читач)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:27

  Genie написав:
  cherchiltank написав:Доречі хтось чув про агенції по завдаткам?)


Благовіст і подібні? промишляли тим, що завдаток має залишатись у них до підписання угоди, при відмові влаштовують скандал і прокльони. Віддають анафемі як покупця, так і продавця))

WAT? Рилу завдаток? Рилі?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:33

  Striker написав:А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.

Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?

В світі рожевих поні ти кажеш рилу, хочу таку квартиру із такими ТТХ в таку ціну, фас.
В реальному світі рили генаратори шуму і спаму.
В Польщі рило має базу даних і тобі показує що воно має в тій базі і цікавиться чи цікаво, а також пропонує "фінансового дорадцу", який допоможе отримати іпотеку на кращих умовах, чим ті, якщо би ти прийшов з вулиці.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Genie написав:
  cherchiltank написав:Доречі хтось чув про агенції по завдаткам?)


Благовіст і подібні? промишляли тим, що завдаток має залишатись у них до підписання угоди, при відмові влаштовують скандал і прокльони. Віддають анафемі як покупця, так і продавця))

WAT? Рилу завдаток? Рилі?
так - завдаток та докі на квартиру рили запирають в своєму сейфі до закриття угоди, це їх поширена практика

велкам ту зе ріал уолд, оточувач)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37

  kingkongovets написав:так - завдаток та докі на квартиру рили запирають в своєму сейфі до закриття угоди, це їх поширена практика

велкам ту зе ріал уолд, оточувач)

та понятно, що дві агенції в "діловому центрі столиці" це рілворлд, а решта то світ рожевих поні
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37

  flyman написав:
  Genie написав:
  cherchiltank написав:Доречі хтось чув про агенції по завдаткам?)


Благовіст і подібні? промишляли тим, що завдаток має залишатись у них до підписання угоди, при відмові влаштовують скандал і прокльони. Віддають анафемі як покупця, так і продавця))

WAT? Рилу завдаток? Рилі?

Все правильно написано.
Говнюки з "Благовєсту" прописували в договір завдатку, що покупець зобов,язаний заплатити їм %%.
Флаймен, ти просто не в темі - заважають вирощування опеньок і картоплі)))) :mrgreen:
  kingkongovets написав:якщо ціна нижче ринка - це 100% рилівська фейкова замануха,
Питання, наскільки меньше ринкової ціни.
Є об,яви, коли людям треба терміново продати, або за довіренністю хтось продає - і вони виставляють на 5-10% дешевше ринку, в ширпотребівському сегменті.
ККЦ, у тебе вельми своєрідний підхід до КРЖН :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:37

  Striker написав:Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
как договоритесь. обычно оценку платит продавец. я платил 8000 грн. У каждого нотаря есть свой знакомый оценщик, походите по нотариусам поспрашивайте мб и дешевле 8к найдёте. Заранее оценку смысла делать нет. Её делают полдня или быстрее.
  flyman написав:В більшості реальна ціна продажу нижче на мінус 5%..10% торгу від тої, що олх.
расскажи. На олх 80% объяв - фейки рыл, с целью привлечь покупана. Как ты думаешь фейки дороже или дешевле рынка? Когда я искал то по "цене олх" ничего купить не мог, был комичный случай, спрашиваю помещение за х денег есть в продаже? да есть, но цена х+7куе, но типа можно поторговаться. Тупо надеются что мне подойдёт помещение, я выторгую 800уе и уйду счастливый.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 бер, 2024 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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