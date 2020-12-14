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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:49
kingkongovets написав:
flyman написав:
WAT? Рилу завдаток? Рилі?
так - завдаток та докі на квартиру рили запирають в своєму сейфі до закриття угоди, це їх поширена практика
велкам ту зе ріал уолд, оточувач)
Вопрос даты сделки и вообще наличия завдатку. Если рыл получил свой процент в день А и тут же покупатель повез продавца к своему нотарю на сделку - проблем никаких. Когда покупатель физик должен быть акт оценки для нотаря. Кто заказывает этот акт оценочной стоимости у нотаря неважно, но это не точно
Когда покупателю важно он оплатит оценщика, знаю договоренности 50/50, просто вступает нал. Всегда вопрос кому надо больше, законодательных основаниях - они первичны, как в любых договорных отношениях
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:52
vitaliiangel написав: Striker написав:
Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
как договоритесь. обычно оценку платит продавец. я платил 8000 грн. У каждого нотаря есть свой знакомый оценщик, походите по нотариусам поспрашивайте мб и дешевле 8к найдёте. Заранее оценку смысла делать нет. Её делают полдня или быстрее.
flyman написав:
В більшості реальна ціна продажу нижче на мінус 5%..10% торгу від тої, що олх.
расскажи. На олх 80% объяв - фейки рыл, с целью привлечь покупана. Как ты думаешь фейки дороже или дешевле рынка? Когда я искал то по "цене олх" ничего купить не мог, был комичный случай, спрашиваю помещение за х денег есть в продаже? да есть, но цена х+7куе, но типа можно поторговаться. Тупо надеются что мне подойдёт помещение, я выторгую 800уе и уйду счастливый.
значить в нас різний олх (ринок, в тебе, думаю, шалений поптит, як і в кінконговця на комерцію)
набираю номер оголошення що мене зацікавлило, домовляємся на перегляд.
На перегляді ріелтор каже що на ціну, на -8% від об"яви був покупець, але продавець не погодився (я так розумію, що я мав би сказати вищу).
Моя репліка - мені не горить, ринок залежить від "помощі партнерів", а її нема в достатніх обсягах, і гривна у вільному польоті, так що через півроку покупець може і погодиться, або будуть інші варіанти.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 бер, 2024 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:00
flyman написав:
Моя репліка - мені не горить, ринок залежить від "помощі партнерів", а її нема в достатніх обсягах,
можешь это в атб на кассе сказать и демонстративно уйти, хлопнув автоматической дверью. У каждого продавца свой калькулятор, что лично ему выгодно, а что нет. Это не биржевая торговля. Тут у каждого в голове своя оценка стоимости квитки.
flyman написав:
або будуть інші варіанти.
зачем говорить про другие варианты? скажи свою цену и сразу ищи другие варианты. Продавец подумает и перезвонит.
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