Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.
Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?
це питання турбує багато років. з однієї сторони - органічне їх відторгнення і абсолютне нерозуміння їх існування. є об'ява, є нотаріус, консультація юриста тощо. але боротись з ними немає сенсу, бо, якщо лох не здатен нажати кнопку в інтернеті з твоєю обявою, тоді це необхідна плата, як штраф за евакуацію. якщо це усвідомлений вибір, тоді нічого не поробиш.
доречі, продавати недосвідченному або просто недалекому покупцю або купляти у продавця напряму та ще пригода. часто рієлтор - прокладка, впитуюча дурню. і в при продажу славутичу, льоха відробив на 200 відсотків: він навіть завдаток мені дав своїми грошима, покупець його вичавив як ганчірку і морально і фінансово. мені навіть його шкода стало, подарував йому 200 баксів
Хозяева не хотят продавать без риелторов. По многим причинам. Часть боится, и не понимает сути операции купли продажи недвижимости, выбирают риелтора как им кажется для безопасности(плацебо). Часть принципиально заниматься не продажей не хочет, давать рекламу, отвечать на звонки, заниматься показами и то. Часть (самые умные) считает что риелтор продаст дороже чем он бы сами продавали.
Тут на форуме знают, что три месяца назад я покупал квартиру. Это был первый и последний просмотр квартиры. Может и не правильно было так делать. Но я годами сижу на этом форуме, мониторил что по чем, предельно четко понимал, что я хочу.
Я и дом знал, и номер квартиры и этаж. И приезжал, консьержек упрашивал сказать хозяину, чтобы перезвонил. Черта с два. Смог прийти только через риелтора. Понял что никак напрямую. Набрал первых попавшихся «продававших» квартиру. Когда мне сказали про 5% сказал спокойно, что сейчас буду других буду набирать, по интонации все поняли моментально, стало 3%, стандартно. Надо было уламывать на 2%, но задним умом все сильны.
При сделке продавца спрашивал в глаза: - какого? - да я давал объявление на олх, наверное вниз ушло. Глаза все выдали.
А я с олх не вылазил. Смысла спрашивать, передавали ли консьержи уже нет.
И самое интересное, люди которые продавали вообще производят хорошее впечатление. Ну то есть впечатление нормальных порядочных людей.
Прохожий написав:нотарь не делает оценку, он только может направить к "своему" оценщику за кэшбек) как правило оценщик "от нотаря" фигасе дорогой) забиваем в гугле "оценка квартиры" и выбираем) как правило оценку оплачивает продаван 1% в ПФ платит покупан 1% ГП платит продаван(очень спорный момент с законностью этого платежа, я в последней сделке сразу сказал что не буду платить и не заплатил) оплата нотаря обычно 50/50 все написанное выше если праву собственности более 5ти лет и у продавца 1я продажа в календарном году
Дякую за інфо. Тільки так і не зрозумів скільки буде коштувати оцінка, який % від ціни. А все інше виходить 50/50.
Прохожий написав:нотарь не делает оценку, он только может направить к "своему" оценщику за кэшбек) как правило оценщик "от нотаря" фигасе дорогой) забиваем в гугле "оценка квартиры" и выбираем) как правило оценку оплачивает продаван 1% в ПФ платит покупан 1% ГП платит продаван(очень спорный момент с законностью этого платежа, я в последней сделке сразу сказал что не буду платить и не заплатил) оплата нотаря обычно 50/50 все написанное выше если праву собственности более 5ти лет и у продавца 1я продажа в календарном году
Дякую за інфо. Тільки так і не зрозумів скільки буде коштувати оцінка, який % від ціни. А все інше виходить 50/50.
Оценка делается за фиксированную цену. Не за % цены квартиры. Обратите на это внимание. Забейте в Гугле, как писал Прохожий, позвоните в три-четыре конторы и поймёте приблизительную цену
Voistov написав:И самое интересное, люди которые продавали вообще производят хорошее впечатление. Ну то есть впечатление нормальных порядочных людей.
имхо, такие продаваны делегируют "сидение на телефоне, отвечание на звонки". Экономят своё время. Плюс, через риелтора будет время на сориентироваться/подумать в случае каких-то предложений.
тем более, что "всё равно не я плачу"
---------
но толковые продаваны платят риелтору сами, используют толковых риельторов: для оценки, продажи за вменяемые сроки, для компенсации эмоциональных недоразумений между сторонами и всяких консультаций по пути
взагалі то виставити квартиру трохи нижче ринка через знайомого, який зіграє роль рила і відбити знижку за рахунок «комісії» - робоча схема) але попрацювати на відшивання інших рилів та зробити нормальний рекламний контент звичайно доведеться
baraka написав:толковые продаваны платят риелтору сами, используют толковых риельторов: для оценки, продажи за вменяемые сроки, для компенсации эмоциональных недоразумений между сторонами и всяких консультаций по пути
толкові продавани здатні продати самі хто б не платив рилу - той завжди буде відстоювати виключно свої особисті інтереси, а точніше - комісію
тому навіть якщо рилу платить продавець, він завжди буде пропонувати тому хто подзвонив і інші варіанти
комісія рилів - це податок на лінь та небажання вмикати мозок, при чому як у продавців так і у покупців
Striker написав:Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше. Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).
1. По % податків так і є? 2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку. 3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день. Оцінка під іпотеку 4000 - 6000 грн але там оцінщик таки приходить в квартиру. 1% ПФ 1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю ) 6000 -10 000 послуги нотаря. Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.
Оцінка ФДМ видає вищі цифри ніж реальна ринкова ціна. В Києві.
stm написав:Кто заказывает этот акт оценочной стоимости у нотаря неважно, но это не точно
нотарь не делает оценку, он только может направить к "своему" оценщику за кэшбек) как правило оценщик "от нотаря" фигасе дорогой) забиваем в гугле "оценка квартиры" и выбираем) как правило оценку оплачивает продаван 1% в ПФ платит покупан 1% ГП платит продаван(очень спорный момент с законностью этого платежа, я в последней сделке сразу сказал что не буду платить и не заплатил) оплата нотаря обычно 50/50 все написанное выше если праву собственности более 5ти лет и у продавца 1я продажа в календарном году
А почему более 5 лет если всю жизнь было от 3х лет без налога