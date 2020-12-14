Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:52

Бетон написав: Striker написав: А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.



Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити? А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?

це питання турбує багато років.

з однієї сторони - органічне їх відторгнення і абсолютне нерозуміння їх існування. є об'ява, є нотаріус, консультація юриста тощо.

але боротись з ними немає сенсу, бо, якщо лох не здатен нажати кнопку в інтернеті з твоєю обявою, тоді це необхідна плата, як штраф за евакуацію.

якщо це усвідомлений вибір, тоді нічого не поробиш.



доречі, продавати недосвідченному або просто недалекому покупцю або купляти у продавця напряму та ще пригода. часто рієлтор - прокладка, впитуюча дурню. і в при продажу славутичу, льоха відробив на 200 відсотків: він навіть завдаток мені дав своїми грошима, покупець його вичавив як ганчірку і морально і фінансово. мені навіть його шкода стало, подарував йому 200 баксів це питання турбує багато років.з однієї сторони - органічне їх відторгнення і абсолютне нерозуміння їх існування. є об'ява, є нотаріус, консультація юриста тощо.але боротись з ними немає сенсу, бо, якщо лох не здатен нажати кнопку в інтернеті з твоєю обявою, тоді це необхідна плата, як штраф за евакуацію.якщо це усвідомлений вибір, тоді нічого не поробиш.доречі, продавати недосвідченному або просто недалекому покупцю або купляти у продавця напряму та ще пригода. часто рієлтор - прокладка, впитуюча дурню. і в при продажу славутичу, льоха відробив на 200 відсотків: він навіть завдаток мені дав своїми грошима, покупець його вичавив як ганчірку і морально і фінансово. мені навіть його шкода стало, подарував йому 200 баксів

Хозяева не хотят продавать без риелторов.По многим причинам.Часть боится, и не понимает сути операции купли продажи недвижимости, выбирают риелтора как им кажется для безопасности(плацебо).Часть принципиально заниматься не продажей не хочет, давать рекламу, отвечать на звонки, заниматься показами и то.Часть (самые умные) считает что риелтор продаст дороже чем он бы сами продавали.Тут на форуме знают, что три месяца назад я покупал квартиру. Это был первый и последний просмотр квартиры. Может и не правильно было так делать. Но я годами сижу на этом форуме, мониторил что по чем, предельно четко понимал, что я хочу.Я и дом знал, и номер квартиры и этаж. И приезжал, консьержек упрашивал сказать хозяину, чтобы перезвонил.Черта с два.Смог прийти только через риелтора.Понял что никак напрямую.Набрал первых попавшихся «продававших» квартиру.Когда мне сказали про 5% сказал спокойно, что сейчас буду других буду набирать, по интонации все поняли моментально, стало 3%, стандартно. Надо было уламывать на 2%, но задним умом все сильны.При сделке продавца спрашивал в глаза: - какого?- да я давал объявление на олх, наверное вниз ушло.Глаза все выдали.А я с олх не вылазил.Смысла спрашивать, передавали ли консьержи уже нет.И самое интересное, люди которые продавали вообще производят хорошее впечатление.Ну то есть впечатление нормальных порядочных людей.