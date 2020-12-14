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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11680116811168211683>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:UA ,

1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря


Не забагато в один фейс?)
це як на гумі для авто економити
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:35

  kingkongovets написав:взагалі то виставити квартиру трохи нижче ринка через знайомого, який зіграє роль рила і відбити знижку за рахунок «комісії» - робоча схема)
але попрацювати на відшивання інших рилів та зробити нормальний рекламний контент звичайно доведеться

Багато покупців ходять зі своїм рилом (тіткою яка ще 3 роки тому стояла на лотку, а зараз рил :mrgreen: ), якій на їх думку все перевірить.
І таки покупці дуже не хочуть платити і своєму і чужому рилу.
І саме тому тянутся до прямих пропозицій від власників.
Сам продашь і швидше і дорожче ніж з рилом.
От тільки відбиватися від тупих і наглих рилів це робота яка потребую деякої кваліфікації.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:38

  kingkongovets написав:
Hotab написав:UA ,

1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря


Не забагато в один фейс?)
це як на гумі для авто економити


Воно то так, але ось стаття каже, що ніякого 1% у приватного нотаря нема.
Є просто сума , яка влаштовує дві сторони.

https://real-estate.in.ua/2021/10/25/de ... notariusy/

А в умовах, коли угод мало, а нотаріусів немало, просити і 1% , і ще 10 кгрн…
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 бер, 2024 21:41, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:От тільки відбиватися від тупих і наглих рилів це робота яка потребую деякої кваліфікації.


++
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:45

  Hotab написав:UA ,

1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря


Не забагато в один фейс?)

В порівнянні з "роботою" рилів, нотарі пашуть за гроші))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:50

  baraka написав:
  Voistov написав:И самое интересное, люди которые продавали вообще производят хорошее впечатление.
Ну то есть впечатление нормальных порядочных людей.


имхо, такие продаваны делегируют "сидение на телефоне, отвечание на звонки". Экономят своё время. Плюс, через риелтора будет время на сориентироваться/подумать в случае каких-то предложений.

тем более, что "всё равно не я плачу"

---------

но толковые продаваны платят риелтору сами, используют толковых риельторов: для оценки, продажи за вменяемые сроки, для компенсации эмоциональных недоразумений между сторонами и всяких консультаций по пути

Ну и пусть делегируют дальше.
Им год, два продавать нормально. Жизнь длинная. Пусть платят перекупам, теряя деньги.

А мы будем продавать за месяц и зарабатывать . Понимаю, это странное желание

На фоне толпы с риелторами это намного проще
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 15 бер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Striker написав:Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше.
Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).

1. По % податків так і є?
2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку.
3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?

В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.
Оцінка під іпотеку 4000 - 6000 грн але там оцінщик таки приходить в квартиру.
1% ПФ
1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря.
Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.

Оцінка ФДМ видає вищі цифри ніж реальна ринкова ціна. В Києві.
В 2021 оцінка під іпотеку десь 100 баксів, і в квартиру не приходив. Зробили за вихідні
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:02

  Бетон написав:Ну и пусть делегируют дальше.
Им год, два продавать нормально. Жизнь длинная. Пусть платят перекупам, теряя деньги.

А мы будем продавать за месяц и зарабатывать . Понимаю, это странное желание

На фоне толпы с риелторами это намного проще

Спіймав саму суть.
Поки 95% продавців або лінь, або не тягнуть тему інтелектуально - ми заробляємо.
Особисто я за те щоб рили і надалі продавали об'єкти конкурентів.
Ще б комісія 10% стала, було б супер.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:07

  Hotab написав:UA ,

1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря


Не забагато в один фейс?)

К сожалению как бы я не предъявлял им, что держмито имеют право брать только государственные нотариусы, как бы я ни искал кто из нотариусов работает без одного 1% держмита меня все посылали поискать другого нотариуса. Однажды, кроме 1% держмита, нотариус не брал вот те 4000-8000 грн якобы за услуги. То есть 1% был оплатой его услуг. Не хотят они работать за 4-8 кгрн. Не барское это дело))
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  Hotab написав:UA ,

1% типа держмито (насправді в кишеню нотрю :mrgreen: )
6000 -10 000 послуги нотаря


Не забагато в один фейс?)

К сожалению как бы я не предъявлял им, что держмито имеют право брать только государственные нотариусы, как бы я ни искал кто из нотариусов работает без одного 1% держмита меня все посылали поискать другого нотариуса. Однажды, кроме 1% держмита, нотариус не брал вот те 4000-8000 грн якобы за услуги. То есть 1% был оплатой его услуг. Не хотят они работать за 4-8 кгрн. Не барское это дело))
Крім того, якщо хтось цікавився умовами, наприклад, банків для нотаріусів - їх теж доять як ворогів народу
Faceless
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