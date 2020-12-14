RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1168111682116831168411685>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:30

hume , то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)
Hotab
 
Повідомлень: 11319
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:34

  UA написав:В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.

Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
  UA написав:Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.

Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:41

  Striker написав:Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон, который попросит договор. А снимать как, по 100тыс в день. Или вы их хотите на депозит/овгз пристроить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22452
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:42

  Voistov написав:Хозяева не хотят продавать без риелторов.

  UA написав:Багато покупців ходять зі своїм рилом (тіткою яка ще 3 роки тому стояла на лотку, а зараз рил :mrgreen: ), якій на їх думку все перевірить.

Вот так я знаю что у нас таки демократия ))) UA - продавец, Voistov - покупатель )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:44

  Striker написав:
  UA написав:В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.

Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
  UA написав:Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.

Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.


Давненько вы не брали в руки шашек. Берите друга тогда на сделку который поможет проверить пересчитать.
serg1974
 
Повідомлень: 794
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:53

  vitaliiangel написав:вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.

А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тільки це щось із світу фантастики. :)
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3609 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:
  vitaliiangel написав:вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.

А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тільки це щось із світу фантастики. :)
Такі договори існують але на РН непопулярні, бо складно і дорого
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34651
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 7959 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:58

  Striker написав:
  vitaliiangel написав:вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.

А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тількит це щось і світу фантастики. :)

можно через ячейку. арендует покупатель ячейку, в банке 3х сторонний договор что допускается передача ключа от ячейки продавцу при наличии договора купли-продажи. При вас банк пересчитывает деньги и сотрудник (или вы сами) кладёт их в ячейку. Ключ дают покупателю. От нотаря приходите с договором и ключом, забираете деньги. Может что то путаю, лично таким не занимался, у банка сенс есть такая услуга, там лучше расскажут.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22452
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее. Неужели кто-то помимо кассира сможет принять, да еще к тому же валюту

Лучше госохрану нанять на день. У них точно такая услуга есть. Когда-то узнавал планировал но потом забил и обошелся
serg1974
 
Повідомлень: 794
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:15

  serg1974 написав:Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее.
если есть на чём проверить кассир как бы не нужен. В ячейку ж можно и фальшивые положить.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22452
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1168111682116831168411685>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2464, 2465, 2466
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24653 16498517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 03:06
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429511
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 34316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5912)
16.03.2024 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.