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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:30
hume , то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)
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Hotab
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:34
UA написав:
В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.
Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
UA написав:
Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.
Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
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Striker
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:41
Striker написав:
Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон, который попросит договор. А снимать как, по 100тыс в день. Или вы их хотите на депозит/овгз пристроить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:42
Voistov написав:
Хозяева не хотят продавать без риелторов.
UA написав:
Багато покупців ходять зі своїм рилом (тіткою яка ще 3 роки тому стояла на лотку, а зараз рил
), якій на їх думку все перевірить.
Вот так я знаю что у нас таки демократия ))) UA - продавец, Voistov - покупатель )))
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:44
Striker написав: UA написав:
В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.
Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
UA написав:
Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.
Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
Давненько вы не брали в руки шашек. Берите друга тогда на сделку который поможет проверить пересчитать.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:53
vitaliiangel написав:
вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.
А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тільки це щось із світу фантастики.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:57
Striker написав: vitaliiangel написав:
вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.
А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тільки це щось із світу фантастики.
Такі договори існують але на РН непопулярні, бо складно і дорого
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:58
Striker написав: vitaliiangel написав:
вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.
А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тількит це щось і світу фантастики.
можно через ячейку. арендует покупатель ячейку, в банке 3х сторонний договор что допускается передача ключа от ячейки продавцу при наличии договора купли-продажи. При вас банк пересчитывает деньги и сотрудник (или вы сами) кладёт их в ячейку. Ключ дают покупателю. От нотаря приходите с договором и ключом, забираете деньги. Может что то путаю, лично таким не занимался, у банка сенс есть такая услуга, там лучше расскажут.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:06
Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее. Неужели кто-то помимо кассира сможет принять, да еще к тому же валюту
Лучше госохрану нанять на день. У них точно такая услуга есть. Когда-то узнавал планировал но потом забил и обошелся
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:15
serg1974 написав:
Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее.
если есть на чём проверить кассир как бы не нужен. В ячейку ж можно и фальшивые положить.
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