Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
serg1974 написав:Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее.
если есть на чём проверить кассир как бы не нужен. В ячейку ж можно и фальшивые положить. Госохрана этот вопрос точно не решит.
На сделку к нотариусу пригласить госохрану ( снаружи побудут). И за недорого относително пригласить кассиршу из обменки с машинкой. Обменка окажет такую услугу в нерабочее для той кассирше время. За мотивацию, разумеется
serg1974 написав:Невероятно чтоб сотрудник банка принял деньги и так далее.
если есть на чём проверить кассир как бы не нужен. В ячейку ж можно и фальшивые положить. Госохрана этот вопрос точно не решит.
На сделку к нотариусу пригласить госохрану ( снаружи побудут). И за недорого относително пригласить кассиршу из обменки с машинкой. Обменка окажет такую услугу в нерабочее для той кассирше время. За мотивацию, разумеется
как вариант + в обменках такие шустрые кассирши сидят, за 3 минуты 10куе проверяют на вкус и запах. Машинка не видит печатей, плесени. все равно каждую купюру надо будет осматривать.
vitaliiangel написав:вообще не рабочий. В какой момент он их "положит на ваш счёт"? если до сделки, он рискует, что вы его кинете. Если после сделки, рискуете вы, что кинут вас. Разве что у нотаря в кабинете с телефона будет перечислять. Предварительно надо предупредить финмон.
А не можна це якось провернути через якийсь договір чи щось, типу щоб банк був гарантом угоди? То вже може краще і з телефону дочекатися СЕП, тільки питання в лімітах операцій. Тількит це щось і світу фантастики.
можно через ячейку. арендует покупатель ячейку, в банке 3х сторонний договор что допускается передача ключа от ячейки продавцу при наличии договора купли-продажи. При вас банк пересчитывает деньги и сотрудник (или вы сами) кладёт их в ячейку. Ключ дают покупателю. От нотаря приходите с договором и ключом, забираете деньги. Может что то путаю, лично таким не занимался, у банка сенс есть такая услуга, там лучше расскажут.
Ні. Ячейки це суто інтимна справа клієнта, ніякі касири там не додаються. Взагалі, не дуже зрозуміло, навіщо такі складнощі. Якщо продавець готовий отримати гривні на рахунок - покупець обирає банк, який може недорого зробити переказ прийнявши готівку й обмінявши по індивідуальному курсу (останній раз юзав так Акорд). Комісія гуманна. Чекати зарахування СЕП насправді не дуже треба, якщо є документ від банку про оплату і чек ід, який можна перевірити на валідність - цього достатньо. Бізнес з куди більшими оборотами якось працює без отого очікування. Якщо банк де у вас як продавця рахунок - взагалі пісня і все миттєво. Також нікуди не щезла оплата кешем прямо у нотаря. Так, формально оплата на такі суми кешем заборонена, але санкцій як не було, так і нема. Нотаря ці ваші інтимні питання не цікавлять.
Faceless написав:Взагалі, не дуже зрозуміло, навіщо такі складнощі.
ничем не сложнее чем через СЭП. И нет лимита на выход 100тыс в день. Ячейка на 3 дня стоила 100грн.
СЕП штука елементарна. А якщо вас не влаштовує безготівковий переказ через ліміти, то просто один передає кеш іншому і все. Нащо ті ячейки? Вміст яких, між іншим, ніхто не контролює, це якщо вже є загострення параної
Faceless написав:Якщо продавець готовий отримати гривні на рахунок - покупець обирає банк, який може недорого зробити переказ прийнявши готівку й обмінявши по індивідуальному курсу (останній раз юзав так Акорд). Комісія гуманна. Чекати зарахування СЕП насправді не дуже треба, якщо є документ від банку про оплату і чек ід, який можна перевірити на валідність - цього достатньо.
с ваших слов непонятно, когда сэпить (до сделки, у нотаря или после). Учтите, что до сих пор многие телефоном плохо владеют. У Аккорда в приложении нет ни сэпа ни Р2Р. У других банков могут быть комисы на снятие больших сумм.
UA написав:В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.
Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
UA написав:Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.
Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
Дзвоните, домовляєтесь. Називаєте сумму оцінки. Берете з запасом в меньший бік на випадок зміни курсу НБУ. Скидаєте документи. На наступний день заходите за оцінкою та розраховуєтесь. В вашому випадку можуть попросити передплату. Угоду дорожче за сумму оцінки робити можна, меньше ні.
Гривня на рахунок продавця це те що і вимагає НБУ. Тільки мало хто хоче брати на себе курсові та банківські ризики.
serg1974 написав: На сделку к нотариусу пригласить госохрану ( снаружи побудут). И за недорого относително пригласить кассиршу из обменки с машинкой. Обменка окажет такую услугу в нерабочее для той кассирше время. За мотивацию, разумеется