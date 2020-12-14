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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 03:04
Striker написав:
Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше.
Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).
1. По % податків так і є?
2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку.
3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
Черкните в личку
Пообщаемся - подскажу
По такому гетто как ваши три района точно
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Додано: Суб 16 бер, 2024 07:52
"За десять років у київському метро не відкрили жодну нову станцію, натомість шість наразі закриті.
З грудня 2023 року зупинили рух між станціями "Теремки" та "Либідська" – через підтоплення тунелів. КМДА роками знала про проблему з метро – перші тріщини з'явилися ще у 2011-му, хоча "прогресу руйнувань не було".
Десятирічний очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Так він відреагував на розслідування журналістів Bihus.Іnfo про збагачення його сім'ї. Водночас він – член команди Кличка, тож розслідування щодо його статків битиме по рейтингу УДАРу"
Зато набудовано Тетрисів і Рибальських!
Я ж недарма писав, що метро непотрібно в Києві.
Простакам - коні з підводами і суперхрущі на окраїнах, чиновникам і депутатам - Ламборджіні і Тетриси в центрі.
Воювати - дітям селян, робітників і вчителів.
Відпочивати на буковелях - дітям бізнесменів і чиновників.
Гей-гей?
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