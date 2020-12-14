|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 03:04
Striker написав:
Про рил вже ясно, що нічого не ясно, тепер про інше.
Дружина ходила до нотаріуса місяць тому, їй сказали, що обов'язково оцінщика визивати і що він бере десь 2% від вартості квартири + наче 1% ще якийсь податок. Квартира була переоформлена при в ступі в спадщину в 2018 році (3/5 володіє дружина і по 1/5 у батьків).
1. По % податків так і є?
2. Можна спочатку знайти покупона, домовитись, а потім вже визивати оцінщика? Бо строк дії оцінки тільки півроку.
3. Що оплачує покупон, а що продаван? Нам оплатити тільки оцінщика, а за все інше хай платить покупон?
Черкните в личку
Пообщаемся - подскажу
По такому гетто как ваши три района точно
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3988
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 09:31
UA написав: Striker написав: UA написав:
В Києві оцінка коштує 800-1000 грн. і все робиться дистанційно за 1 робочий день.
Можна хоч приблизно, як це відбувається? Або куди звернутися, щоб зробити в такий спосіб.
UA написав:
Продавец повинен були сконцентрований в першу чергу на якості банкнот та безпеці при виході від нотаріуса.
Я планую зробити так, щоб покупан поклав гроші на мій рахунок в банк, в першу чергу заради безпеки. Це робочий спосіб чи є якісь нюанси? Ще я не розумію, чому всі хочуть розрахунок тільки у валюті, якщо можна буде потім самому перевести фіат у валюту.
Дзвоните, домовляєтесь. Називаєте сумму оцінки. Берете з запасом в меньший бік на випадок зміни курсу НБУ. Скидаєте документи. На наступний день заходите за оцінкою та розраховуєтесь. В вашому випадку можуть попросити передплату.
Угоду дорожче за сумму оцінки робити можна, меньше ні.
Гривня на рахунок продавця це те що і вимагає НБУ.
Тільки мало хто хоче брати на себе курсові та банківські ризики.
1.Запитання в Вайбер оцінщика про ціну, і на яку суму потрібно оцінити.
1а. Фото документів.
2. Узгодження суми оцінки.
3. Оплата на карту 1000грн.
4. Через 3-4 години отримання оцінки в електронному вигляді.
5. Коротке ознайомлення. Узгодження місця отримання.
6. Отримання на НП
за 50грн.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3460
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:11
lel написав:
1.Запитання в Вайбер оцінщика про ціну, і на яку суму потрібно оцінити.
2. Узгодження суми оцінки.
UA написав:
Дзвоните, домовляєтесь. Називаєте сумму оцінки. Берете з запасом в меньший бік на випадок зміни курсу НБУ.
Тобто, умовно хочу отримати 1.2 млн грн, реально може продам за 1 млн грн, а оцінити просити на 800к, щоб з запасом було?
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3026
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3613 раз.
- Подякували: 5875 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:33
Striker написав: lel написав:
1.Запитання в Вайбер оцінщика про ціну, і на яку суму потрібно оцінити.
2. Узгодження суми оцінки.
UA написав:
Дзвоните, домовляєтесь. Називаєте сумму оцінки. Берете з запасом в меньший бік на випадок зміни курсу НБУ.
Тобто, умовно хочу отримати 1.2 млн грн, реально може продам за 1 млн грн, а оцінити просити на 800к, щоб з запасом було?
Вначале надо выписать всех не владельцев из недвижимости, вывезти весь хлам из квартиры, начать просмотры. На просмотрах оговаривать кто оплатит: 1) оценку 2) как пройдёт оплата нотариуса 3) держ мыто 1%
4) 1% ПФ платит покупатель.
Акт оценки будет от оценщика владельцу, но когда цена интересная покупатель готов вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.
Везде где вступает нал вступают общечеловеческие отношения как на базаре
Вы для себя решаете какая сумма вам необходима для счастья и как вы готовы двигаться, а как уже нет. Покупатель решает ту же задачу.
В этой игре ещё бывает рыл. Тогда танцуют трое ещё и по его комиссии ))) бывает ещё и два рыла, тогда объявляется мордобой за делёж комиссии )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4600
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:47
Hotab написав:hume
, то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)
Абсолютно верно. Такие квартиры часто идут по заниженной стоимости, чтоб сэкономить. Сейчас многим продавцам нужны белые документы для заграницы. Поэтому нотариусы могут сорвать куш.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9620
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:51
барабашов написав:UA
Ваши "рылы" цыганских корней?
За моїми спостереженнями самі ефективні рили мають педагогічну освіту.
T.H.E. Capital, La Vida - зібрання довбойобів з покаліченою тренінгами психікою.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7990
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1794 раз.
- Подякували: 2198 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:55
Striker написав: lel написав:
1.Запитання в Вайбер оцінщика про ціну, і на яку суму потрібно оцінити.
2. Узгодження суми оцінки.
UA написав:
Дзвоните, домовляєтесь. Називаєте сумму оцінки. Берете з запасом в меньший бік на випадок зміни курсу НБУ.
Тобто, умовно хочу отримати 1.2 млн грн, реально може продам за 1 млн грн, а оцінити просити на 800к, щоб з запасом було?
Запаса 5-10 % вистачить.
Визначення реальної ринкової ціни це ваше основне завдання.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7990
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1794 раз.
- Подякували: 2198 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:56
барабашов написав:UA
Ваши "рылы" цыганских корней?
Хорошие риелторы это цигане от бога. Нужно быть наглым, беспринципным и уметь врать в глаза.
Недавно случай рассказали. Наглый риелтор звонит другому риелтору и просит его убрать две квартиры в новостройке с продажи, так как в них, якобы, начались ремонты. Тот кто продает звонит хозяевам с претензией, но хозяева тоже не могут понять о каком ремонте идёт речь. Начинают немного нервничать, они за границей, а им звонит их риелтор и говорит, что в их квартирах ремонт. И тут же, параллельно, на них выходит это наглый риелтор, который все это и устроил, говорит, что у него есть клиенты и ему нужны ключи. Хозяева в шоке, не могут понять откуда у этого наглого риелтора их телефон, ведь от них работает их риелтор, которому они делегировали полномочия на продажу, и телефоны свом они никому не давали и не публиковали в свободном доступе.
В итоге оказалось, что телефоны хозяев наглому риелтору "слили" в отделе продаж, наверное за гешефт.
В этой профессии нормальный человек просто не заработает.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9620
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:04
UA написав:За моїми спостереженнями самі ефективні рили мають педагогічну освіту.
а за моїми - психологічну, або просто люди з високою стрессостійкістю
ще знаю декількох дуже успішних манерних геїв, які спеціалізуються по важкому люксу
а взагалі повністю згоден з хьюмом - нормальна людина тут не заробить
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11088
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2594 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:21
а за моїми - психологічну
знаю декількох дуже успішних манерних геїв
В сусідній (воєнній) гілці Віталік каже що нема де зараз заробити. Тому податки не може платити.
Буцімто всі ніші (у нього особисто) зайняті.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11330
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2188 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24653
|16498800
|
|
|1347
|5429512
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|34393
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|