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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:38
stm написав:
вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.
в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе
".
кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
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baraka
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Додано: Суб 16 бер, 2024 11:49
baraka написав: stm написав:
вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.
в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе
".
кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
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lel
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