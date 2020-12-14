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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11683116841168511686
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:38

  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
lel
 
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