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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:49
baraka написав: stm написав:
вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.
в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе
".
кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
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lel
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Додано: Суб 16 бер, 2024 12:25
lel написав: baraka написав: stm написав:
вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.
в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе
".
кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
ПФ обязательно идёт банком на счёт государства. Нотариус - основное это не вопрос сколько держмыта он возьмёт в карман, а как грамотно он составит договор купли-продажи и проверит для покупана(кому важнее документ по сделке) подводные камни владельцев и недвижимости.
Для покупана важен момент, что бы сделку какой-то непонятный человек связанный с предыдущими владельцами по суду не смог признать недействительным.
Для продавца - получить нужную ему сумму, в той валюте о которой договорился, не поддельными купюрами, и, не получить по шапке в момент надёжного перепрятывания купюр
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stm
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Додано: Суб 16 бер, 2024 13:14
"Держмито" 1% від суми, яка вказана в договорі купівлі-продажу квартири, це дохід нотаріуса. З цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита", звісно, якщо я не помиляюся в % сплати податку. Мій нотаріус, з яким я працюю багато років робить мені знижку 50% від суми "держмита" Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.
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reus
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Додано: Суб 16 бер, 2024 14:30
reus написав:
Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.
Поддерживаю.Только ж это надо несколько нотариусов перебрать и найти договороспособного.А у нас люди ленивые - куда риэлтор привел с тем и работают.Ну а там конечно хер вам, а не скидка )) Уже ж априори понятно если человека риэлтер привел так он на все согласен.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:07
reus
,
цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита",
Закон (Про Нотариат??) не устанавливает размер его вознаграждения. То есть он налог может заплатить из любой суммы (возможно есть какой-то минимум), а не со всего 1%. Чеков об уплате именно этого 1% то нет ведь.
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