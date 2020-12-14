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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11683116841168511686
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 12:25

  lel написав:
baraka написав:
  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.

ПФ обязательно идёт банком на счёт государства. Нотариус - основное это не вопрос сколько держмыта он возьмёт в карман, а как грамотно он составит договор купли-продажи и проверит для покупана(кому важнее документ по сделке) подводные камни владельцев и недвижимости.
Для покупана важен момент, что бы сделку какой-то непонятный человек связанный с предыдущими владельцами по суду не смог признать недействительным.
Для продавца - получить нужную ему сумму, в той валюте о которой договорился, не поддельными купюрами, и, не получить по шапке в момент надёжного перепрятывания купюр :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 13:14

"Держмито" 1% від суми, яка вказана в договорі купівлі-продажу квартири, це дохід нотаріуса. З цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита", звісно, якщо я не помиляюся в % сплати податку. Мій нотаріус, з яким я працюю багато років робить мені знижку 50% від суми "держмита" Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 14:30

  reus написав:Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.


Поддерживаю.Только ж это надо несколько нотариусов перебрать и найти договороспособного.А у нас люди ленивые - куда риэлтор привел с тем и работают.Ну а там конечно хер вам, а не скидка )) Уже ж априори понятно если человека риэлтер привел так он на все согласен.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:07

reus ,

цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита",


Закон (Про Нотариат??) не устанавливает размер его вознаграждения. То есть он налог может заплатить из любой суммы (возможно есть какой-то минимум), а не со всего 1%. Чеков об уплате именно этого 1% то нет ведь.
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