RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11684116851168611687>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.
lel
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 12:25

  lel написав:
baraka написав:
  stm написав:вернуть затраты налом. Нотариус берет сумму налом, держ мыто он типа оплатит сам.


в свете того, что 1% держмита продавана может торговаться (а на больших суммах - должен), наверно было бы точнее сказать "Нотариус берет сумму налом, держ мыто он оставляет себе".

кстати, если в случае покупана - у него остаётся квитанция, что он заплатил 1% в ПФУ, то в случае продавана такой бумажки нет.
Таки, да. Про оплату держмита СЕПом продавцем : "Ніяк не можливо", тільки кеш. Буду торгуватись з нотаріусом, хоч до круглої цифри. Пенсійний можливо.

ПФ обязательно идёт банком на счёт государства. Нотариус - основное это не вопрос сколько держмыта он возьмёт в карман, а как грамотно он составит договор купли-продажи и проверит для покупана(кому важнее документ по сделке) подводные камни владельцев и недвижимости.
Для покупана важен момент, что бы сделку какой-то непонятный человек связанный с предыдущими владельцами по суду не смог признать недействительным.
Для продавца - получить нужную ему сумму, в той валюте о которой договорился, не поддельными купюрами, и, не получить по шапке в момент надёжного перепрятывания купюр :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 13:14

"Держмито" 1% від суми, яка вказана в договорі купівлі-продажу квартири, це дохід нотаріуса. З цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита", звісно, якщо я не помиляюся в % сплати податку. Мій нотаріус, з яким я працюю багато років робить мені знижку 50% від суми "держмита" Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.
reus
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 14:30

  reus написав:Тому, домовляйтеся з нотаріусами про знижку, це дуже реально.


Поддерживаю.Только ж это надо несколько нотариусов перебрать и найти договороспособного.А у нас люди ленивые - куда риэлтор привел с тем и работают.Ну а там конечно хер вам, а не скидка )) Уже ж априори понятно если человека риэлтер привел так он на все согласен.
посетитель
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:07

reus ,

цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита",


Закон (Про Нотариат??) не устанавливает размер его вознаграждения. То есть он налог может заплатить из любой суммы (возможно есть какой-то минимум), а не со всего 1%. Чеков об уплате именно этого 1% то нет ведь.
Hotab
 
Повідомлень: 11343
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2191 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:32

А є різниця між державним нотаріусом і приватним? З яким краще (вигідніше) співпрацювати?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3028
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3615 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:46

  Striker написав:А є різниця між державним нотаріусом і приватним? З яким краще (вигідніше) співпрацювати?

недавно был у госа. на стене висят все расценки. никаких скрытых платежей, хотите всё оплачиваете банком. Есть помошники-консультанты, они всё объясняют подробно как для бабушек. В тревогу не работают. Посетителей как на вокзале. Комнаты для пересчёта денег нет. Бланк договора идентичный тем, что у частника. Их 2 вида городские и районные. Вам к 1м.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22474
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:А є різниця між державним нотаріусом і приватним? З яким краще (вигідніше) співпрацювати?
Ні. У державного запис на 4 міс вперед. Мабуть, дешевше. Єдиний плюс, що коли нотаріус не зможе виконувати свої обов'язки, справу (спадкову) візьме інший, з тієї ж контори.
lel
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:57

  Hotab написав:reus ,

цієї суми він платить податки (можу помилятися 19,5% від суми "держмита"), залишок залишає собі. Тобто прибуток нотаріуса складає 80,5% від суми "держмита",


Закон (Про Нотариат??) не устанавливает размер его вознаграждения. То есть он налог может заплатить из любой суммы (возможно есть какой-то минимум), а не со всего 1%. Чеков об уплате именно этого 1% то нет ведь.

Я так глибоко не вивчав це питання. Можливо так, як ви пишете, але на скільки я зрозумів, зі слів нотаріуса,то податки з доходу він платить 3 1%.
reus
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:03

  lel написав:У державного запис на 4 міс вперед.

Я напочатку Лютого був у держ нотаря по іншому питанню, робив Відмову від спадщини (треба було для іншого приватного нотаря в іншому місті, щоб оформити квартиру на брата), то я простояв десь півтори години в черзі, це було в суботу. В цей же день за півгодини оформили, правда не одразу, бо ця нотарь ніяк не могла вдуплити навіщо це)) Довелося дзвонити тій нотаріусу з іншого міста ще раз уточнювати. Взагалі, мені дуже не сподобалась ця державна, і її секретар також, не могли вдуплити і не знали, що робити. :lol: Краще, мабуть, до приватного наступного разу, хіба що ціна якщо буде дешевше у державного.
Востаннє редагувалось Striker в Суб 16 бер, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3028
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3615 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 11684116851168611687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2464, 2465, 2466
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24653 16499029
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 10:40
vitaliiangel
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 34421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3785)
16.03.2024 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.