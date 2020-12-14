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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11684116851168611687
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:06

Striker , мабуть як стоматологія. Тренуються на бюджетниках, а як навчаться трохи, тоді пробують в своє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:А є різниця між державним нотаріусом і приватним? З яким краще (вигідніше) співпрацювати?
нотаря обирає покупець, нашо ви собі цим голову сушите? ви ж ніби щось продавати збирались?
kingkongovets
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