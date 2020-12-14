Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.
для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.
Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.
Вспомнилась каррикатура из газеты "правда" за 80-е годы. Два буржуина с сигарами в цилиндрах и смокингах и диалог - "Будет конец света или нет - не важно, важно - сколько мы на этом заработаем"
барабашов написав:Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали) Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.
Такое... По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко
Дорога прямо под окнами никого не смущает? Помнится, когда я приводил пример что в лакшери (это они сами себя назвали, но бизнес класс там 100% есть) новострое в НЙ, с видом на Атлантический океан,мне закинули, что там дорога. На самом деле, не прямо под окнами, но и не далеко, Белт проходит (скоростная автомагистраль) НО по ней запрещено движение грузовиков, светофоров нет, пробок нет почти никогда (только если где-то очень сильная авария, но там полос хватает, чтобы все ехало в любом случае). При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева. Метраж один в один с максовой квиткой, в которой надо не жить, а получать эстетическое наслаждение и по цене всего ровно в 2 раза дороже). И даже этажность почти совпадает, 24 этаж.
барабашов написав:Разрешение картинки плохое и не видно метража квартир И где находятся все лифты в подъезде
Из-за масштаба строительства все 16 квартир на этаже имеют нормальный метраж. Однушки около 50, двушки около 70, трёшки около 90.
16 квартир на поверсі?) це треба або 8 ліфтів на поверх або чекати півгодини ліфт)
А если еще учесть этажность, то чтобы попасть в лифт, нужно в Є-Черга регистрироваться. Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке. Не, ну реально, тут один всем известный эстет накидывал на мой Ылитный АППС, но там 16 этажей с 4 мя квартирами на этаже и 2 лифта на подъезд, вид до горизонта и под окнами парк вместо трассы. Все никак пойму в чем подвох за 20 лет владения. Похожая ситуация в моем доме. Все немодно, тоже 4 квартиры на этаже и 2 лифта.
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.
В США давно так делают. На объяве на сайте инфа "опен хауз в воскресенье с 10ам до 1 пм" Кто хочет может прийти, посмотреть. Без всяких созвонов. Правда, на опенхаузе собственник почти никогда не бывает. Риелтор или его помощник. Визитка риелтора щедро представлена на всех горизонтальных поверхностях выше уровня пола. Странное дело, почему-то никто не считает их паразитами и кровосисями.