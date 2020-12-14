Додано: Суб 16 бер, 2024 19:51

hume написав: барабашов написав: Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)

Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город

Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат. Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город, ну хотя бы на закат.

Такое...

По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко

Такое...По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко

Дорога прямо под окнами никого не смущает?Помнится, когда я приводил пример что в лакшери (это они сами себя назвали, но бизнес класс там 100% есть) новострое в НЙ, с видом на Атлантический океан,мне закинули, что там дорога. На самом деле, не прямо под окнами, но и не далеко, Белт проходит (скоростная автомагистраль) НО по ней запрещено движение грузовиков, светофоров нет, пробок нет почти никогда (только если где-то очень сильная авария, но там полос хватает, чтобы все ехало в любом случае).При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева. Метраж один в один с максовой квиткой, в которой надо не жить, а получать эстетическое наслаждение и по цене всего ровно в 2 раза дороже). И даже этажность почти совпадает, 24 этаж.