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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11685116861168711688>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:06

Striker , мабуть як стоматологія. Тренуються на бюджетниках, а як навчаться трохи, тоді пробують в своє.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:А є різниця між державним нотаріусом і приватним? З яким краще (вигідніше) співпрацювати?
нотаря обирає покупець, нашо ви собі цим голову сушите? ви ж ніби щось продавати збирались?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:40

  hume написав:Жк Грейт, вид во двор.
В домах, которые на фото 75% квартир с видом во двор. Фото не передаёт масштаб))
Зображення


Кто-то в детстве не доиграл в кубики.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:17

  Бетон написав:на самом деле, обсуждая какой ужасный Грейт - чистая зависть. это отличный девелоперский проект не для жизни. воздыхать, какие все в нём несчастные могут только те, кто и Киеву и отношения-то не имеет. Благоустройство территории, площадки, роллердром. реконструированный парк на набережной через дорогу. инфраструктура, огромный сильпо в несколько этажей прямо на территории.

для определённой, довольно большой категории любителей днепровской набережной, Грейт - самое то. лично я предпочитаю исключительно центр. лично мне Грейт нафиг не нужен.

Но знакомым из другого города я посоветовал его на второй линии с видом на Днепр. купили мы его за 50 куе - 52 м2, а продали в войну за 78. за 2 недели. 28 тысяч долларов за полтора года с одной квартиры - нормальный результат.


Вспомнилась каррикатура из газеты "правда" за 80-е годы.
Два буржуина с сигарами в цилиндрах и смокингах
и диалог - "Будет конец света или нет - не важно, важно - сколько мы на этом заработаем"
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:51

  hume написав:
  барабашов написав:Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)
Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город
Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.

Такое...
По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко
Зображення


Дорога прямо под окнами никого не смущает?
Помнится, когда я приводил пример что в лакшери (это они сами себя назвали, но бизнес класс там 100% есть) новострое в НЙ, с видом на Атлантический океан,мне закинули, что там дорога. На самом деле, не прямо под окнами, но и не далеко, Белт проходит (скоростная автомагистраль) НО по ней запрещено движение грузовиков, светофоров нет, пробок нет почти никогда (только если где-то очень сильная авария, но там полос хватает, чтобы все ехало в любом случае).
При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева. Метраж один в один с максовой квиткой, в которой надо не жить, а получать эстетическое наслаждение и по цене всего ровно в 2 раза дороже). И даже этажность почти совпадает, 24 этаж.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:02

  cherchiltank написав:
  hume написав:
  барабашов написав:Разрешение картинки плохое и не видно метража квартир
И где находятся все лифты в подъезде

Из-за масштаба строительства все 16 квартир на этаже имеют нормальный метраж. Однушки около 50, двушки около 70, трёшки около 90.

16 квартир на поверсі?) це треба або 8 ліфтів на поверх або чекати півгодини ліфт)


А если еще учесть этажность, то чтобы попасть в лифт, нужно в Є-Черга регистрироваться.
Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.
Не, ну реально, тут один всем известный эстет накидывал на мой Ылитный АППС, но там 16 этажей с 4 мя квартирами на этаже и 2 лифта на подъезд, вид до горизонта и под окнами парк вместо трассы.
Все никак пойму в чем подвох за 20 лет владения.
Похожая ситуация в моем доме.
Все немодно, тоже 4 квартиры на этаже и 2 лифта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:32

rjkz , скорость лифтов тоже имеет значение.
В моем на 12 квартир/эт имеется 2 лифта. Но быстрые. Больше минуты не ждал никогда. Но остановок и 3-4 может сделать в утренние часы. Этажность -24.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:39

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:кароч иногда нужно подстраиваться
большинство нормально принимают вашу дату и диапазон времени. Один раз помню кто то не пришел в субботу и очень просился на воскресенье. Это лучше, чем по каждому звонку ехать показывать.


В США давно так делают.
На объяве на сайте инфа "опен хауз в воскресенье с 10ам до 1 пм"
Кто хочет может прийти, посмотреть. Без всяких созвонов.
Правда, на опенхаузе собственник почти никогда не бывает.
Риелтор или его помощник.
Визитка риелтора щедро представлена на всех горизонтальных поверхностях выше уровня пола.
Странное дело, почему-то никто не считает их паразитами и кровосисями.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в штатах ріелтор - це ліцензований фахівець і в багатьох штатах його підписа під угодою достатньо для її легальністі, послуги нотаря в угодах з нерухомістю там необхідні лише у декількох штатах, а в Україні ріелторство - це по факту мікс рекета та автопідбора, де «ріелтор» не несе абсолютно ніякої відповідальністі, надає лише «інформаційні послуги», не сплачує податків, краде чужу інтелектуальну власність, створює шкідливий інформаційний шум та навʼязує послуги, суми яких нічим не може обгрунтувати
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:56

  rjkz написав:
  hume написав:
  барабашов написав:Реально на рендерах Грейт колоссально выглядит для понаеха типа меня и красив в финишной отделке и монументален(на фото если хоть чтото там домучали)
Вопрос только в переезде на правый берег на авто и опять же, и у нас в Днепре - левый берег - не город
Квартиру там стоит покупать только с видом на закат и Лавру, ну хотя бы на закат.

Такое...
По мосту ездит поезд. Поезд ездит громко
Зображення


Дорога прямо под окнами никого не смущает?
Помнится, когда я приводил пример что в лакшери (это они сами себя назвали, но бизнес класс там 100% есть) новострое в НЙ, с видом на Атлантический океан,мне закинули, что там дорога. На самом деле, не прямо под окнами, но и не далеко, Белт проходит (скоростная автомагистраль) НО по ней запрещено движение грузовиков, светофоров нет, пробок нет почти никогда (только если где-то очень сильная авария, но там полос хватает, чтобы все ехало в любом случае).
При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева. Метраж один в один с максовой квиткой, в которой надо не жить, а получать эстетическое наслаждение и по цене всего ровно в 2 раза дороже). И даже этажность почти совпадает, 24 этаж.

Я сьогодні там проїзжав машиною.
Вантажні поїзди - капець як чутно!
На Рибальському - добре жити глухим.
Frant
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