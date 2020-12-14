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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 22:44
в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски
) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту
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Бетон
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:34
Бетон написав:
в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски
) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту
Суміжні квартири оцінять.
Навіть круче ніж перенос кухні в спальню єйром.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:40
rjkz написав:
Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.
В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41
rjkz написав:
Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.
В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41
Бетон
Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?
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барабашов
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:48
барабашов
а санузел там будет на трех один.
Он давно отвечал на этот вопрос: порожки для труб, делов то.
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Hotab
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