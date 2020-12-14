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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11685116861168711688
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски :lol: ) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:34

  Бетон написав:в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски :lol: ) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту

Суміжні квартири оцінять.
Навіть круче ніж перенос кухні в спальню єйром.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:40

  rjkz написав:Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.

В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41

  rjkz написав:Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.

В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41

Бетон
Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:48

барабашов а санузел там будет на трех один. :lol:

Он давно отвечал на этот вопрос: порожки для труб, делов то. :shock:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:37

  UA написав:
  rjkz написав:Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.

В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.

А ще - фонтани і гіпсові статуї замість дитсадків і шкіл.
І обирати тупих, нікчемних клоунів на найвищі посади
Frant
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