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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 бер, 2024 22:44
в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски
) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту
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Бетон
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:34
Бетон написав:
в Грейт есть трёшки, которые делятся на три (не помню как по русски
) кавалерки кароч, за счёт непараллельной планировки дома. получается прихожка и три этих ..как их ..студии
раньше эти 3к стоили 96 куе. и я давал ссылку на объяву. Нормальный отельный бизнес получится. есть конторы, которые ищут такие объекты. но пусть идут к чёрту
Суміжні квартири оцінять.
Навіть круче ніж перенос кухні в спальню єйром.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:40
rjkz написав:
Народ, вам не кажется, что в погоне за эстетическим совершенством вам продают какахи в красивой обертке.
В ЖК Мордор 1к по 13000 сдаються за 2-3 дні.
Гівно та страждать, ось що полюбляє народ.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41
Востаннє редагувалось UA
в Нед 17 бер, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:41
Бетон
Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?
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барабашов
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:48
барабашов
а санузел там будет на трех один.
Он давно отвечал на этот вопрос: порожки для труб, делов то.
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Hotab
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Додано: Нед 17 бер, 2024 10:51
Hotab написав:барабашов
а санузел там будет на трех один.
Он давно отвечал на этот вопрос: порожки для труб, делов то.
Каналізаційні насоси (шумні вібруючи) вже років 20 як продаются.
Під час блекауту це рішення в ремонті особливо тепло зацінили любителі перепланувань.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:29
Striker написав:
А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.
Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?
наприклад...
Продавав квартиру в іншому місті, місцевий ріелтор знайшла покупця.
Потім зустріла, разом без черг прокатались по всім відповідним контрам сплатили за газ, воду, світло. Приїхали до нотаріуса і провели угоду.
За її послугу заздалегідь домомовились, для мене це було 500 долларів які вона взяла з залогу. Для мене це було зручно.
другий наприклад...
Сам купляв квартиру, сам її (квартиру) знайшов, продавала бабуся яка бажала пробати з рієлтором. Враховуючи що від рієлтора потрібно було пару раз показати квартиру та привезти бабцю до нотаріуса, сумма яка б всіх +- влаштувала була 2000 долларів.
Торг накшталт за 1000 не бажала вона, це зрозуміло, а 3000 не хотів платити вже я т.к. по суті не має за що навіть 1000 давати. Хата коштувала 150000 долларів.
Продавці торгувались за меблі, та познімали штори.
Іноді краще дати рієлтору пару тищ та звести спілкування з похилою людиною до мінімума.
В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:31
Slon_Nosov написав: Striker написав:
А хтось скаже навіщо існують ріелтори?) Ну, крім того, щоб рубити бабло з хом'ячків. Для продавана яка користь з того? Хіба важко самому показати квартиру, знайти покупця, потім разом піти до будь-якого нотаріуса і оформити договір, отримати розрахунок? Може я чогось просто не знаю, тому цікавлюсь з цього приводу в світлі запланованого продажу своєї квіточки.
Ще цікавить, якщо самому виставити десь на олх, то посипиться купа дзвінків від рил і вони самі почнуть дублювати моє оголошення? Що в цьому випадку робити?
наприклад...
Продавав квартиру в іншому місті, місцевий ріелтор знайшла покупця.
Потім зустріла, разом без черг прокатались по всім відповідним контрам сплатили за газ, воду, світло. Приїхали до нотаріуса і провели угоду.
За її послугу заздалегідь домомовились, для мене це було 500 долларів які вона взяла з залогу. Для мене це було зручно.
другий наприклад...
Сам купляв квартиру, сам її (квартиру) знайшов, продавала бабуся яка бажала пробати з рієлтором. Враховуючи що від рієлтора потрібно було пару раз показати квартиру та привезти бабцю до нотаріуса, сумма яка б всіх +- влаштувала була 2000 долларів.
Торг накшталт за 1000 не бажала вона, це зрозуміло, а 3000 не хотів платити вже я т.к. по суті не має за що навіть 1000 давати. Хата коштувала 150000 долларів.
Продавці торгувались за меблі, та познімали штори.
Іноді краще дати рієлтору пару тищ та звести спілкування з похилою людиною до мінімума.
В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...
Норм тариф - 2000 дол на пару поїздок на таксі.
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Faceless
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