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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11686116871168811689
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 11:41

  Slon_Nosov написав:В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...
я покупал помещение, хозяин (он же застройщик), занятый. Продажами занимались рылы, на них же доверенность и деньги у нотариуса я давал в руки рылам. Схема с доверками стрёмная, но иначе было никак. Мы договорились о том, что пока мне не принесут все документы, с деньгами из переговорки никто не выходит. Ещё прикол когда объект сдан, а права собственности на нужное помещение нет, не оформляли. Приносишь деньги рылам, через 3 дня забираешь вытяг (который можно проверить по инн в опендатабот). Без нотариусов, без договора купли продажи и без налогов. По крайней мере в моём случае. Я стал 1й его собственник. Сдавал через рыло, арендатор тоже занятый, по просмотрам не ходит. Рыл всё посмотрела, пофотографировала скинула арендатору в вайбер. На другой день в 9 вечера подписали договор (раньше он не мог). Ему не проблема заплатить рылу 50% услуг, чем самому ездить на просмотры. Разные ситуации есть, в каких-то рылы нужны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:14

vitaliiangel

самое главное правило — платит тот кто нанимает и кому он нужен. в этом претензия обычно. так то обычная услуга.
но типа как бабка не хочет продавать или сдавать без рыла, а платить почемуто должен покупатель — тут пошли нах. да еще и 3-5% от стоимости квартиры. почему не 500 баксов, например, какая разница, сколько стоит объект?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:22

  hume написав:
  Hotab написав:hume , то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)

Абсолютно верно. Такие квартиры часто идут по заниженной стоимости, чтоб сэкономить. Сейчас многим продавцам нужны белые документы для заграницы. Поэтому нотариусы могут сорвать куш.


Я никак не могу понять о каком 1% держмита, который платится нотариусу идет речь?
Что это означает? Нотариусу платить один процент стоимости квартиры в руки?
Voistov
 
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