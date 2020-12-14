Додано: Нед 17 бер, 2024 11:41

Slon_Nosov написав: В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика... В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...

я покупал помещение, хозяин (он же застройщик), занятый. Продажами занимались рылы, на них же доверенность и деньги у нотариуса я давал в руки рылам. Схема с доверками стрёмная, но иначе было никак. Мы договорились о том, что пока мне не принесут все документы, с деньгами из переговорки никто не выходит. Ещё прикол когда объект сдан, а права собственности на нужное помещение нет, не оформляли. Приносишь деньги рылам, через 3 дня забираешь вытяг (который можно проверить по инн в опендатабот). Без нотариусов, без договора купли продажи и без налогов. По крайней мере в моём случае. Я стал 1й его собственник. Сдавал через рыло, арендатор тоже занятый, по просмотрам не ходит. Рыл всё посмотрела, пофотографировала скинула арендатору в вайбер. На другой день в 9 вечера подписали договор (раньше он не мог). Ему не проблема заплатить рылу 50% услуг, чем самому ездить на просмотры. Разные ситуации есть, в каких-то рылы нужны.