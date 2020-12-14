Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...
я покупал помещение, хозяин (он же застройщик), занятый. Продажами занимались рылы, на них же доверенность и деньги у нотариуса я давал в руки рылам. Схема с доверками стрёмная, но иначе было никак. Мы договорились о том, что пока мне не принесут все документы, с деньгами из переговорки никто не выходит. Ещё прикол когда объект сдан, а права собственности на нужное помещение нет, не оформляли. Приносишь деньги рылам, через 3 дня забираешь вытяг (который можно проверить по инн в опендатабот). Без нотариусов, без договора купли продажи и без налогов. По крайней мере в моём случае. Я стал 1й его собственник. Сдавал через рыло, арендатор тоже занятый, по просмотрам не ходит. Рыл всё посмотрела, пофотографировала скинула арендатору в вайбер. На другой день в 9 вечера подписали договор (раньше он не мог). Ему не проблема заплатить рылу 50% услуг, чем самому ездить на просмотры. Разные ситуации есть, в каких-то рылы нужны.
самое главное правило — платит тот кто нанимает и кому он нужен. в этом претензия обычно. так то обычная услуга. но типа как бабка не хочет продавать или сдавать без рыла, а платить почемуто должен покупатель — тут пошли нах. да еще и 3-5% от стоимости квартиры. почему не 500 баксов, например, какая разница, сколько стоит объект?
Продавав квартиру в іншому місті, місцевий ріелтор знайшла покупця. Потім зустріла, разом без черг прокатались по всім відповідним контрам сплатили за газ, воду, світло. Приїхали до нотаріуса і провели угоду. За її послугу заздалегідь домомовились, для мене це було 500 долларів які вона взяла з залогу. Для мене це було зручно.
другий наприклад... Сам купляв квартиру, сам її (квартиру) знайшов, продавала бабуся яка бажала пробати з рієлтором. Враховуючи що від рієлтора потрібно було пару раз показати квартиру та привезти бабцю до нотаріуса, сумма яка б всіх +- влаштувала була 2000 долларів. Торг накшталт за 1000 не бажала вона, це зрозуміло, а 3000 не хотів платити вже я т.к. по суті не має за що навіть 1000 давати. Хата коштувала 150000 долларів. Продавці торгувались за меблі, та познімали штори. Іноді краще дати рієлтору пару тищ та звести спілкування з похилою людиною до мінімума.
В ідеалі знайти адекватного власника самому, але це мабудь фантастика...
Норм тариф - 2000 дол на пару поїздок на таксі.
Дешевше бабцю не ввіддали би... На 1000 рієлтор не погодиться, тому домовлялись про фіксовану цифру яка нас обох +- влаштовує. Не відсотки з повної вартості і вже добре. Але по вартості квартири скинув 10 000, коли купляєш для себе і саме ця подобається то маєш переплатити мабуть всім.
Hotab написав:hume , то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)
Абсолютно верно. Такие квартиры часто идут по заниженной стоимости, чтоб сэкономить. Сейчас многим продавцам нужны белые документы для заграницы. Поэтому нотариусы могут сорвать куш.
Я никак не могу понять о каком 1% держмита, который платится нотариусу идет речь? Что это означает? Нотариусу платить один процент стоимости квартиры в руки?
В Чернігові не було мови про відсоток Була фіксована сума , за яку нотаріус оформив угоду. Оціночна вартість там ролі не грала, там про кількість власників і тд була мова, що впливало на обʼєм роботи. Але не вартість обʼєкту. .
самое главное правило — платит тот кто нанимает и кому он нужен. в этом претензия обычно. так то обычная услуга. но типа как бабка не хочет продавать или сдавать без рыла, а платить почемуто должен покупатель — тут пошли нах. да еще и 3-5% от стоимости квартиры. почему не 500 баксов, например, какая разница, сколько стоит объект?
выскажу такое имхо. не имеет значение кто за что платит. Важна конечная цена, если она вас устраивает и альтернатив нет, платите за всё без сожаления. Если с накладными расходами цена выходит оверпрайс перекладывайте платежи на продавца, или просите скидку.
Hotab написав:hume , то есть если продается хата за 300 Куе, то нотарю 3 куя + 8 кгрн? (Ну или сколько там оценочная такой хаты будет)
Абсолютно верно. Такие квартиры часто идут по заниженной стоимости, чтоб сэкономить. Сейчас многим продавцам нужны белые документы для заграницы. Поэтому нотариусы могут сорвать куш.
Я никак не могу понять о каком 1% держмита, который платится нотариусу идет речь? Что это означает? Нотариусу платить один процент стоимости квартиры в руки?
Вже раніше писали. Так, в руки. Скільки нотаріус заплатить податків- на його розсуд. 3. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою. https://dreamdim.ua/uk/skasovano-minima ... otariusiv/ Всі документи клікабельні.
барабашов написав:Бетон Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?
да, там три мокрых точки. планировку засылал сюда. искать нужно. пока мы с вами базарим, люди моча делают. и зарабатывают бабки. ещё и прорабов и бригадиров переманимвают - штопают эти кавалерки десятками в месяц. ссылку на контору когда-то давал. обсуждали
хотаб, про порожки брэхня полная. в трёшках два санузла, разнесённых по сторонам. ну ё маё, ветка недвижимости или кем))
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 17 бер, 2024 15:41, всього редагувалось 3 разів.
самое главное правило — платит тот кто нанимает и кому он нужен. в этом претензия обычно. так то обычная услуга. но типа как бабка не хочет продавать или сдавать без рыла, а платить почемуто должен покупатель — тут пошли нах. да еще и 3-5% от стоимости квартиры. почему не 500 баксов, например, какая разница, сколько стоит объект?
За підсумками все сплатить той, хто дає гроші. Навіть якщо послуги рієлтора оплачує продавець, він уже заклав ці витрати у ціну на нерухомість.