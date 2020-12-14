Додано: Нед 17 бер, 2024 17:02

kingkongovets написав: в штатах ріелтор - це ліцензований фахівець і в багатьох штатах його підписа під угодою достатньо для її легальністі, послуги нотаря в угодах з нерухомістю там необхідні лише у декількох штатах, а в Україні ріелторство - це по факту мікс рекета та автопідбора, де «ріелтор» не несе абсолютно ніякої відповідальністі, надає лише «інформаційні послуги», не сплачує податків, краде чужу інтелектуальну власність, створює шкідливий інформаційний шум та навʼязує послуги, суми яких нічим не може обгрунтувати в штатах ріелтор - це ліцензований фахівець і в багатьох штатах його підписа під угодою достатньо для її легальністі, послуги нотаря в угодах з нерухомістю там необхідні лише у декількох штатах, а в Україні ріелторство - це по факту мікс рекета та автопідбора, де «ріелтор» не несе абсолютно ніякої відповідальністі, надає лише «інформаційні послуги», не сплачує податків, краде чужу інтелектуальну власність, створює шкідливий інформаційний шум та навʼязує послуги, суми яких нічим не може обгрунтувати

Нет, риелтор ничего не подписывает кроме договора с продавцом о том, что именно он, а не кто-то другой продает его объект.Сделку делают рил эстейт аттерни, они-же проверяют все по реестрам или на объекте нет отягощений (тут это намного сложней, чем в Украине, так как отягощение может быть откуда угодно и не всегда даже собственник может знать, что на его доме отягощение).Есть варианты сделок, когда можно обойтись клозинг агентом (или рил эстейт аттерни выступает как клозинг агент, это уже похоже на украинскую схему) или через тайтл-компанию/агента.Лицензию риелтора можно получить после 60-ти часовых курсов, надо платить каждый год какую-то сумму для того, чтобы поддерживать ее действительной.Большинство риелторов имеют офисы и некоторый штат. Как минимум один помошник.Предложения на сайтах недвижимости БЕЗ риелтора - примерно до 5%.