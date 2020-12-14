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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11687116881168911690
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/grea ... UtFJT.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... UJdA2.html

вот самое первое объявление.
два смарта + 1 к. или две 1к.

UA в каждом ЖК пачками сдаются квартиры. В ярграде кара ездит в паркинге стройматериалы по секциям развозит - ремонты этажами делают. вторые этажи и прочий неликвид.
и никто никому не жалуется. есть входная дверь. прихожая и три двери в студии. какая кому разница
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 17 бер, 2024 15:33, всього редагувалось 3 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:50

  Hotab написав:rjkz , скорость лифтов тоже имеет значение.
В моем на 12 квартир/эт имеется 2 лифта. Но быстрые. Больше минуты не ждал никогда. Но остановок и 3-4 может сделать в утренние часы. Этажность -24.


Для Вас существенно - доедете Вы с 10 этажа за 10 секунд (условно) или за 15(условно)?
Есть дом, сталинка, 7 этажей по почти 4 м высотой, маленький старый лифт с дверьми, открываемыми вручную.
Ну там где-то с минуты 2 лифт с 7 этажа идет. Но 2 квартиры на этаже.
Это не настолько задерживает, как в часы пик столпотворение из 16 квартир на 30 этажах. Бр-рр-р.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:02

  kingkongovets написав:в штатах ріелтор - це ліцензований фахівець і в багатьох штатах його підписа під угодою достатньо для її легальністі, послуги нотаря в угодах з нерухомістю там необхідні лише у декількох штатах, а в Україні ріелторство - це по факту мікс рекета та автопідбора, де «ріелтор» не несе абсолютно ніякої відповідальністі, надає лише «інформаційні послуги», не сплачує податків, краде чужу інтелектуальну власність, створює шкідливий інформаційний шум та навʼязує послуги, суми яких нічим не може обгрунтувати


Нет, риелтор ничего не подписывает кроме договора с продавцом о том, что именно он, а не кто-то другой продает его объект.
Сделку делают рил эстейт аттерни, они-же проверяют все по реестрам или на объекте нет отягощений (тут это намного сложней, чем в Украине, так как отягощение может быть откуда угодно и не всегда даже собственник может знать, что на его доме отягощение).
Есть варианты сделок, когда можно обойтись клозинг агентом (или рил эстейт аттерни выступает как клозинг агент, это уже похоже на украинскую схему) или через тайтл-компанию/агента.
Лицензию риелтора можно получить после 60-ти часовых курсов, надо платить каждый год какую-то сумму для того, чтобы поддерживать ее действительной.
Большинство риелторов имеют офисы и некоторый штат. Как минимум один помошник.
Предложения на сайтах недвижимости БЕЗ риелтора - примерно до 5%.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:12

  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz , скорость лифтов тоже имеет значение.
В моем на 12 квартир/эт имеется 2 лифта. Но быстрые. Больше минуты не ждал никогда. Но остановок и 3-4 может сделать в утренние часы. Этажность -24.


Для Вас существенно - доедете Вы с 10 этажа за 10 секунд (условно) или за 15(условно)?
Есть дом, сталинка, 7 этажей по почти 4 м высотой, маленький старый лифт с дверьми, открываемыми вручную.
Ну там где-то с минуты 2 лифт с 7 этажа идет. Но 2 квартиры на этаже.
Это не настолько задерживает, как в часы пик столпотворение из 16 квартир на 30 этажах. Бр-рр-р.

Конечно имеет. Самое непосредственное.
Квартиры со скоростными лифтами нет очереди. Экономия времени большая. Первый вопрос от покупателей - скоростные лифты или нет.
Возьмём 25 этажей. Скоростной в Славутич или других ЖК едет 25 секунд. И обратно 25. Это минута.
Нескоростной 3 минуты. А если остановки есть, то это время превращается в ад, потому что паузы в нескоростных открытия закрытия дверей несоизмеримо бОльшие
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:21

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz , скорость лифтов тоже имеет значение.
В моем на 12 квартир/эт имеется 2 лифта. Но быстрые. Больше минуты не ждал никогда. Но остановок и 3-4 может сделать в утренние часы. Этажность -24.


Для Вас существенно - доедете Вы с 10 этажа за 10 секунд (условно) или за 15(условно)?
Есть дом, сталинка, 7 этажей по почти 4 м высотой, маленький старый лифт с дверьми, открываемыми вручную.
Ну там где-то с минуты 2 лифт с 7 этажа идет. Но 2 квартиры на этаже.
Это не настолько задерживает, как в часы пик столпотворение из 16 квартир на 30 этажах. Бр-рр-р.

Конечно имеет. Самое непосредственное.
Квартиры со скоростными лифтами нет очереди. Экономия времени большая. Первый вопрос от покупателей - скоростные лифты или нет


Первый вопрос про скоростные лифты, а не про то, что куернадцать квартир на этаже? А за дверью каждой еше 3?
Правильно UA написал - овно и страдать.
Потом еще квест с выездом из дома с десятком тыщ квартир на дорогу, которая планировалась при цере-горохе под брички и жизнь удалась.
Ипануться. Больные люди.
То есть, перенаселенность уже людьми воспринимается как должное и их интересует только как быстро толпу народа смогут развезти "скоростные лифты".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:35

  rjkz написав:То есть, перенаселенность уже людьми воспринимается как должное и их интересует только как быстро толпу народа смогут развезти "скоростные лифты".
от перенаселенности куда бежать? либо в хрущи либо в дальний пригород. Софиевская Борщаговка уже не менее перенаселена. В городах с населением до 100 тыс людей вообще нет. Только в атб и на базаре и то в основном 50+ не от хорошей жизни люди селятся в человейники.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:10

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:То есть, перенаселенность уже людьми воспринимается как должное и их интересует только как быстро толпу народа смогут развезти "скоростные лифты".
от перенаселенности куда бежать? либо в хрущи либо в дальний пригород. Софиевская Борщаговка уже не менее перенаселена. В городах с населением до 100 тыс людей вообще нет. Только в атб и на базаре и то в основном 50+ не от хорошей жизни люди селятся в человейники.

Не знаю кто страдает. В нормальных жк нет проблем с перенаселенностью.
У нас обратная проблема - с людьми не пересекаешься. Не с кем перекинуться словами. Это вы или страну путаете или какой-то муравейник прямо типа Софиевская Борщага.
Но такой шлак я никогда не смотрел
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, я уже писал, что в числе проектов, в которых участвовал, были и публичные люди. Ни один из них не жил в таких "человейниках".
И очень далеко не всегда это были новострои.
А если и новострои, то бывали с 2-3 квартирами на этаже. И с этажностью менее 10.
rjkz
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