Додано: Нед 17 бер, 2024 19:14

vitaliiangel написав: rjkz написав: То есть, перенаселенность уже людьми воспринимается как должное и их интересует только как быстро толпу народа смогут развезти "скоростные лифты". То есть, перенаселенность уже людьми воспринимается как должное и их интересует только как быстро толпу народа смогут развезти "скоростные лифты". от перенаселенности куда бежать? либо в хрущи либо в дальний пригород. Софиевская Борщаговка уже не менее перенаселена. В городах с населением до 100 тыс людей вообще нет. Только в атб и на базаре и то в основном 50+ не от хорошей жизни люди селятся в человейники. от перенаселенности куда бежать? либо в хрущи либо в дальний пригород. Софиевская Борщаговка уже не менее перенаселена. В городах с населением до 100 тыс людей вообще нет. Только в атб и на базаре и то в основном 50+ не от хорошей жизни люди селятся в человейники.

Есть.Посмотрите внимательно на тн исторический центр.Есть дома тн "царские". Есть среди них отреставрированные. Есть дома, от которых при реставрации оставалась только стена наружного фасада, есть дома, где заменены все деревянные перекрытия и коммуникации.Есть новострои органично встроенные между домами конца 19-нач 20 вв.Их очень немного, но они есть.И это не рынок "модно-не модно".Если тут такой хайп из-за Варшавского, то как по мне, уж лучше Липинки. Там есть технические проблемы, но - малоэтажная застройка, кирпичные стены, кстати, что ценно сейчас - газовые плиты. Закрытая территория.Но особенность данной ветки в том, что обсуждается толькто то, что в данный момент строится. Подразумевается, что то, что продается застройщиками?О давно построенных, сданных и заселенных домах и ЖК тут не сильно пишут.Между тем, на мой взгляд, это и есть самые комфортные для проживания дома.И между спальниками и центром есть районы Киева, которые иногда называют "прицентральем". Там все еще остались островки нормальной жизни, не застроенные домами-стенами в 30 этажей и десятками тысяч населения.Я долгие годы думал, что моя наследственная квартира в "царском" доме - это неликвид, в который нет смысла вкладываться в ремонт, теперь я думаю, что это то место, в котором я-бы смог жить с бОльшим комфортом, чем 80+% жителей Киева.Пока туда не ступила нога очередного столара-никонова.Кстати, если (надеюсь) когда-нибудь Украина таки станет развитой европейской страной, а Киев ньювасюками, то эта квартира будет бриллиантом (хоть и небольшим) на рынке недвиги.