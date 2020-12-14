Додано: Нед 17 бер, 2024 19:54

fox767676 написав: rjkz



А как в Нью Йорке с высотность VS престижность?

Хотя конечно их уникальные "свечки" это не наши однотипные стены А как в Нью Йорке с высотность VS престижность?Хотя конечно их уникальные "свечки" это не наши однотипные стены

Смешанно.Есть районы на Лонг-Айленде, Манхеттен-Бич с частными домами. Эти дома от 2миллионов долларов и до...десятков миллионов.Это очень далеко от центра, но это очень престижные районы.Манхеттен-Бич возле меня, мы там часто гуляем вдоль залива по набережной или на пляж ходим, там есть один единственный старый 6 или 7ми этажный дом, я там когда-то пытался безуспешно снять квартиру, даже выщел на владельца - еврейская семья с фамилией Ландау, живет в Боро-Парке (район, населенный религиозными евреями,дорогой, с собственной службой безопасности...целый район со своей частной охраной, кстати, на Манхеттен-Бич тоже).Есть недалеко от меня дом в 5 этажей с 20-30 квартирами, от миллиона за квартиру. Еще есть Авалон М1, про который я тут писал, там около 30 этажей, но это не стена. На севере Бруклина и в Манхеттене очень престижные и дорогие - тн браунстоуны. Это 3-4 этажные дома старой застройки, в которых изначально каждый подъезд был - квартира на одно семейство, потом они поделились на квартира-этаж и 2 квартиры на этаж. Очень дорогие и престижные, но в первую очередь зависит от локации.Ну и есть небоскребы наподобии 432 Park ave (я так понимаю с него скоммуниздили название киевского ЖК) с пентхаузом за 265 млн долларов. Там каждый этаж - это отдельная квартира. Каждая - десятки миллионов долларов. Каждая продается(или продавалась) уже с ремонтом и мебелью (не будет-же покупатель морочиться с таким гемором) по индивидуальному проекту какого-нибудь именитого архитектора.В то-же время тн праджекты, то есть социальное жилье, порой перерастающее в гетто - это как раз 30+ этажные дома-стены в Бронксе, северном Манхеттене, северном Бруклине, южном Квинсе. Также как "хрущи" - это 2-7 этажные дома 30-60 гг постройки. Там могут жить как маргиналы на пособиях так и средний класс. Тут определяющим есть локация.Так что определенной зависимости в зависимости от этажности и престижности не просматривается. А вот дом-стена с тысячью квартир - это гетто. Хотя со строительной точки зрения, как для НЙ, это качественно построенное жилье - город на маргиналов денег не жалеет.На этом фоне есть некоторое странное исключение - Трамп Виллидж на Кони Айленде (юг Бруклина), это кооперативные дома, населенные преимущественно белым населением из стран бссср, которые можно отнести к нижнему среднему и среднему классу (доход 80-300 куе на домохозяйство). То-ли это бывшие праджекты, ставшие кооперативом, то-ли некогда Трамп (он в НЙ занимался строительным бизнесом) почему-то построил эти дома как коопы. Но это очень ухоженные 20-ти этажные дома в пока еще неплохой с точки зрения контингента локации, но контингент меняется и народ оттуда потихоньку валит.