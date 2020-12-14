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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 бер, 2024 19:54
fox767676 написав:rjkz
А как в Нью Йорке с высотность VS престижность?
Хотя конечно их уникальные "свечки" это не наши однотипные стены
Смешанно.
Есть районы на Лонг-Айленде, Манхеттен-Бич с частными домами. Эти дома от 2миллионов долларов и до...десятков миллионов.
Это очень далеко от центра, но это очень престижные районы.
Манхеттен-Бич возле меня, мы там часто гуляем вдоль залива по набережной или на пляж ходим, там есть один единственный старый 6 или 7ми этажный дом, я там когда-то пытался безуспешно снять квартиру, даже выщел на владельца - еврейская семья с фамилией Ландау, живет в Боро-Парке (район, населенный религиозными евреями,дорогой, с собственной службой безопасности...целый район со своей частной охраной, кстати, на Манхеттен-Бич тоже).
Есть недалеко от меня дом в 5 этажей с 20-30 квартирами, от миллиона за квартиру. Еще есть Авалон М1, про который я тут писал, там около 30 этажей, но это не стена. На севере Бруклина и в Манхеттене очень престижные и дорогие - тн браунстоуны. Это 3-4 этажные дома старой застройки, в которых изначально каждый подъезд был - квартира на одно семейство, потом они поделились на квартира-этаж и 2 квартиры на этаж. Очень дорогие и престижные, но в первую очередь зависит от локации.
Ну и есть небоскребы наподобии 432 Park ave (я так понимаю с него скоммуниздили название киевского ЖК) с пентхаузом за 265 млн долларов. Там каждый этаж - это отдельная квартира. Каждая - десятки миллионов долларов. Каждая продается(или продавалась) уже с ремонтом и мебелью (не будет-же покупатель морочиться с таким гемором) по индивидуальному проекту какого-нибудь именитого архитектора.
В то-же время тн праджекты, то есть социальное жилье, порой перерастающее в гетто - это как раз 30+ этажные дома-стены в Бронксе, северном Манхеттене, северном Бруклине, южном Квинсе. Также как "хрущи" - это 2-7 этажные дома 30-60 гг постройки. Там могут жить как маргиналы на пособиях так и средний класс. Тут определяющим есть локация.
Так что определенной зависимости в зависимости от этажности и престижности не просматривается. А вот дом-стена с тысячью квартир - это гетто. Хотя со строительной точки зрения, как для НЙ, это качественно построенное жилье - город на маргиналов денег не жалеет.
На этом фоне есть некоторое странное исключение - Трамп Виллидж на Кони Айленде (юг Бруклина), это кооперативные дома, населенные преимущественно белым населением из стран бссср, которые можно отнести к нижнему среднему и среднему классу (доход 80-300 куе на домохозяйство). То-ли это бывшие праджекты, ставшие кооперативом, то-ли некогда Трамп (он в НЙ занимался строительным бизнесом) почему-то построил эти дома как коопы. Но это очень ухоженные 20-ти этажные дома в пока еще неплохой с точки зрения контингента локации, но контингент меняется и народ оттуда потихоньку валит.
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rjkz
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Додано: Нед 17 бер, 2024 20:54
rjkz
У вас в разных сообщениях цена Нью-Йоркской недвижимости варьируется от "такая же цена как в Киеве" до миллионов. Пока это немного непонятно.
rjkz написав:
При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева.
Или имеются ввиду некоторые элитные киевские ЖК с ценой по 6-7 куе метр.?
ПС
Иногда смотрю, что некоторые эмигранты не сильно любят откровенничать на тему стоимости метра недвижимости в стране их нового места жительства.) это не к вам, это скорее просто мои наблюдения. Тому пример некто БИГор, который считал Киев слишком переоцененым с точки зрения цены метра, приводил в пример страны Западной Европы.
Поехал в Польшу, куда-то в небольшой город и акуел от цены на недвижимость.)
Сомневаюсь, что Нью Йорк сильно отстаёт по цене метра от крупных городов западной Европы с ценой от 6-7куе за более менее нормальные варианты.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:27
hume написав:
Тому пример некто БИГор, который считал Киев слишком переоцененым с точки зрения цены метра, приводил в пример страны Западной Европы.
Поехал в Польшу, куда-то в небольшой город и акуел от цены на недвижимость.)
сын моего бывшего сотрудника поехал учиться во Вроцлав. Сказал хочет остаться. Давай смотреть ему квартиру от 80куе в старых довоенных домах на окраинах. На тот момент (2017) их трёшка на венике в панельке столько стоила.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:30
hume написав:rjkz
У вас в разных сообщениях цена Нью-Йоркской недвижимости варьируется от "такая же цена как в Киеве" до миллионов. Пока это немного непонятно.
rjkz написав:
При этом когда-то продавалась квартира с ремонтом дешевле за 1м2 чем в некоторых новостроях Киева.
Или имеются ввиду некоторые элитные киевские ЖК с ценой по 6-7 куе метр.?
ПС
Иногда смотрю, что некоторые эмигранты не сильно любят откровенничать на тему стоимости метра недвижимости в стране их нового места жительства.) это не к вам, это скорее просто мои наблюдения. Тому пример некто БИГор, который считал Киев слишком переоцененым с точки зрения цены метра, приводил в пример страны Западной Европы.
Поехал в Польшу, куда-то в небольшой город и акуел от цены на недвижимость.)
Сомневаюсь, что Нью Йорк сильно отстаёт по цене метра от крупных городов западной Европы с ценой от 6-7куе за более менее нормальные варианты.
Конкретно на тот момент, цена квартиры в типа лакшери Авалон М1 был чуть дешевле чем в Линдене.
Цена квадратного метра - тут такого нет.
Есть локация, конкретный дом, сколько спален и приблизительный метраж в сквфитах. Имеет значение организация дома и правила рента в нем, какие школы.
Сам когда-то не понимал как можно жить без знания цены кв метра.
Что-бы было понятно, когда-то залез на Трулию посмотреть сколько стоит недвига в том районе, где мы неосторожно оказались после приезда и прожили там примерно месяц. 144 куе за 2 бдрм с 2 санузлами, довольно большая (по памяти около 1200 сквфит) Кооператив. Конечная А-трейна в южном Квинсе, можете посмотреть по карте. Дом в 5 минутах пешком от метро.
Видите, можно купить и довольно недорого и это все еще НЙ.
А если говорить про локацию, то все думают Манхеттен - это дорого и парадайз.
Не всегда. Гарлем - это тоже Манхеттен, то там еще опаснее, чем в том месте, о котором я писал ранее.
Когда я писал то, о чем вы упомянули выше, то имел ввиду явно не стоимость хрущей на ДВРЗ.
Но ведь я и еще кое-что писал. Это уже во время ковида. И Максим отвечал, что "покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" и что если я думаю что "путенападет", то нужно срочно все распродать в Киеве, а раз я такого не сделал, что нечего на это обращать внимание.
Ладно, возвращаясь к РН, тут часть фигурировали цифры в 250-300 куе за квартиру в Киеве. Было такое? Было. Даже максова прелесть стоит 352 куе без ШТОР.
А за 300 куе года 2 назад была куплена 2бедрум в моей локации (я знал владелицу, она мне тоже предлагала ее купить) и в том-же доме 248 куе 1бдрм .
Обе бывшие владелицы уехали во Флориду от нйского бардака. В первой квартире поменяли кухонную мебель, технику, двери, покрасили стены, пошлифовали и лаком заново вскрыли паркет, во второй покрасили стены и пошлифовали паркет+лак.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:30
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Додано: Нед 17 бер, 2024 22:04
rjkz написав:
[
Цена квадратного метра - тут такого нет.
Есть локация, конкретный дом, сколько спален и приблизительный метраж в сквфитах. Имеет значение организация дома и правила рента в нем, какие школы.
Сам когда-то не понимал как можно жить без знания цены кв метра.
Вот вот, все сразу вот так вот начинают этот разговор
rjkz написав:
Что-бы было понятно, когда-то залез на Трулию посмотреть сколько стоит недвига в том районе, где мы неосторожно оказались после приезда и прожили там примерно месяц. 144 куе за 2 бдрм с 2 санузлами, довольно большая (по памяти около 1200 сквфит) Кооператив. Конечная А-трейна в южном Квинсе, можете посмотреть по карте. Дом в 5 минутах пешком от метро.
Видите, можно купить и довольно недорого и это все еще НЙ.
А если говорить про локацию, то все думают Манхеттен - это дорого и парадайз.
Не всегда. Гарлем - это тоже Манхеттен, то там еще опаснее, чем в том месте, о котором я писал ранее.
Когда я писал то, о чем вы упомянули выше, то имел ввиду явно не стоимость хрущей на ДВРЗ.
Но ведь я и еще кое-что писал. Это уже во время ковида. И Максим отвечал, что "покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" и что если я думаю что "путенападет", то нужно срочно все распродать в Киеве, а раз я такого не сделал, что нечего на это обращать внимание.
Ладно, возвращаясь к РН, тут часть фигурировали цифры в 250-300 куе за квартиру в Киеве. Было такое? Было. Даже максова прелесть стоит 352 куе без ШТОР.
А за 300 куе года 2 назад была куплена 2бедрум в моей локации (я знал владелицу, она мне тоже предлагала ее купить) и в том-же доме 248 куе 1бдрм .
Обе бывшие владелицы уехали во Флориду от нйского бардака. В первой квартире поменяли кухонную мебель, технику, двери, покрасили стены, пошлифовали и лаком заново вскрыли паркет, во второй покрасили стены и пошлифовали паркет+лак.
За 144 куе нельзя купить ничего даже на задворках Англии (100 км от Манчестера) где сейчас оказались мои родственники и пытаются найти квартиру без плесени. А тут 110 метров за 1300 уе. Подарок, спорить с вами не могу, не владею тнфо. Но после просмотра пары программ о ценообразовании всего в НЙ я очень сомневаюсь в цифре 1300 за метр.
Ну и сравнивать цены на топовые дома в Киеве, которых не так то и много и средний уровень в другой стране как то не правильно.
А то получится как с Бигором, чтоб хоть как то сгладить углы приходится сравнивать условный новострой бизнес класс в прицентралье Киева с кавалиркой а трехэтажном сарае времён речи посполитой на выезде из Кракова
Помню смотрел пердачу про строительство в Лондоне, проект был типа КАНовского но окраине Лондона, и прораб оглашает цену в что-то около 10куфунтов метр))
Может от района цена зависит, как в Испании, в черных гетто отдают с дисконтом в 95%
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Додано: Нед 17 бер, 2024 22:49
Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?
Сейчас дно, обвал в три раза
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Додано: Нед 17 бер, 2024 22:57
Бетон написав:
Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?
Сейчас дно, обвал в три раза
Дно потому что в Варшаве 80% жилья покупается в кредит. А у нас хорошо если 20%
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Додано: Нед 17 бер, 2024 23:01
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?
Сейчас дно, обвал в три раза
Дно потому что в Варшаве 80% жилья покупается в кредит. А у нас хорошо если 20%
за неделю 11 просмотров. Ни одного за наличку. Всё е оселя
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 17 бер, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 23:03
В Харькове квартиру уже за десятку можно купить. Приграничные города - всё
Подруга с Запорожья приехала, магазины закрывают. Уезжают.
Все прутся в Киев
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