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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11690116911169211693>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:09

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 бер, 2024 23:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:15

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон
Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?

да, там три мокрых точки. планировку засылал сюда. искать нужно.
пока мы с вами базарим, люди моча делают. и зарабатывают бабки. ещё и прорабов и бригадиров переманимвают - штопают эти кавалерки десятками в месяц.
ссылку на контору когда-то давал. обсуждали

хотаб, про порожки брэхня полная.
в трёшках два санузла, разнесённых по сторонам. ну ё маё, ветка недвижимости или кем))

Наверно до войны в 21м году что-то с планами ты выкладывал, вместе с фоткой Финьки +-, потому что помню вопрос этот и соло-лифты в каждую конурку вроде обсуждали мы, в свете хорошего итогового выхлопа(не 20-30%)
Какой баран бы с кэшем в блэкауты или весной 22го полным ходом грёб бы эти трёшки не по бросовой цене и попилив метраж затевал бы там ремонт под ключ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:22

  Бетон написав:В Харькове квартиру уже за десятку можно купить. Приграничные города - всё
Подруга с Запорожья приехала, магазины закрывают. Уезжают.
Все прутся в Киев

И близко нет таких цен тут. 1/2 или 1/2+ есть от довоенных. Если даже представить что кто-то продаст за десятку квартиру- в Киев точно не поедет покупать. Та десятка в Киеве никак не поможет ощутимо. Так зачем сливать
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 17 бер, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хто б там що не казав, а найуйобищніше на цьому фото виглядає саме жк Кардінал

це ж треба було так по-кугутськи спаплюжити такий епічний скайлайн(

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:36

  serg1974 написав:
  Бетон написав:В Харькове квартиру уже за десятку можно купить. Приграничные города - всё
Подруга с Запорожья приехала, магазины закрывают. Уезжают.
Все прутся в Киев

И близко нет таких цен тут. 1/2 или 1/2+ есть от довоенных. Если даже представить сир кто-то продаст за десятку квартиру- в Киев точно не поедет покупать. Та десятка в Киеве никак не поможет ощутимо. Так зачем сливать

Так вроде на ХТЗ есть послевоенное гетто типа нашего Коксохима с маленькими квартирами в домах с деревянными перекрытиями. Возможно и довоенное как наш пр.Петровского и посёлок Фрунзе(заводов Петровского,Ленина и Коксохима в Днепре). Там думаю по 250-300уе/метр полно убитых маленьких квартир хозяева которых третий год в ЕС. Да и в конце проспекта 50лет ВЛКСМ тоже полно старой застройки(из того что помню).
Кстати Влад44 там же вроде новострой тысяч по 8-9 за метр покупал лет 6-7 назад, там его несколько кварталов наклепали.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:47

барабашов ,

на ХТЗ есть послевоенное гетто типа нашего Коксохима с маленькими квартирами в домах с деревянными перекрытиями. Возможно и довоенное как наш пр.Петровского и посёлок Фрунзе(заводов Петровского,Ленина и Коксохима в Днепре). Там думаю по 250-300уе/метр полно убитых маленьких квартир хозяева которых третий год в ЕС. Да и в конце проспекта 50лет ВЛКСМ тоже полно старой застройки




«Доктор, откуда у вас такие картинки?»
Или иными словами Н̶а̶с̶т̶о̶я̶щ̶и̶й̶ ̶м̶у̶ж̶и̶к̶ ̶н̶е̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶з̶н̶а̶т̶ь̶ ̶с̶л̶о̶в̶ ̶к̶о̶ф̶е̶ ̶б̶е̶з̶ ̶к̶о̶ф̶е̶и̶н̶а̶ ̶н̶а̶ ̶б̶е̶з̶л̶а̶к̶т̶о̶з̶н̶о̶м̶ ̶м̶о̶л̶о̶к̶е̶
Днепровский бизнесмен не должен знать о харьковских помойках.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:50

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон
Посмотреть бы планировку той трёшки что прекрасно на три студии делится. Окна и мокрые зоны как расположены. Или там застройщиком на ста+++ метрах запланировано три горшка по 10 метров и кухня под 20ть?

да, там три мокрых точки. планировку засылал сюда. искать нужно.
пока мы с вами базарим, люди моча делают. и зарабатывают бабки. ещё и прорабов и бригадиров переманимвают - штопают эти кавалерки десятками в месяц.
ссылку на контору когда-то давал. обсуждали

хотаб, про порожки брэхня полная.
в трёшках два санузла, разнесённых по сторонам. ну ё маё, ветка недвижимости или кем))

Наверно до войны в 21м году что-то с планами ты выкладывал, вместе с фоткой Финьки +-, потому что помню вопрос этот и соло-лифты в каждую конурку вроде обсуждали мы, в свете хорошего итогового выхлопа(не 20-30%)
Какой баран бы с кэшем в блэкауты или весной 22го полным ходом грёб бы эти трёшки не по бросовой цене и попилив метраж затевал бы там ремонт под ключ?

Ну есть лысый с бородой. Роликов на Ютюб много. Тут ссылку кидали на него. делают студии под аренду и в 22 и в 23.
У меня было достаточно квартир с сололифтами, но не фекальными, а на кухню.
Это очень нехорошее решение. И неправильно это
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:52

  serg1974 написав:
  Бетон написав:В Харькове квартиру уже за десятку можно купить. Приграничные города - всё
Подруга с Запорожья приехала, магазины закрывают. Уезжают.
Все прутся в Киев

И близко нет таких цен тут. 1/2 или 1/2+ есть от довоенных. Если даже представить что кто-то продаст за десятку квартиру- в Киев точно не поедет покупать. Та десятка в Киеве никак не поможет ощутимо. Так зачем сливать

Логично. Блогеры знач те ещё паникеры
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:57

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?

Сейчас дно, обвал в три раза

Дно потому что в Варшаве 80% жилья покупается в кредит. А у нас хорошо если 20%

за неделю 11 просмотров. Ни одного за наличку. Всё е оселя

Как думаешь, что произойдет с ценами если по е-оселе или перестанут финансировать, или выгребут то, что попадает под параметры е-осели.. (а добавляется новостроек крайне мало)

В свете того, как ты сам говоришь, все просмотры без живой полной суммы кеша у жаждущих..

Логично. Блогеры знач те ещё паникеры

Я думаю у психанувших варианты можно иногда встретить любые. Кто-то думает, что Харьков будут ровнять с землей (при попытке окупации) , и скидывает за сколько дают. В Херсоне в моем доме иногда проскакивает «никто не продает?» Ясно что это мародеры хотят за бесценок. Потому что в вольной продаже есть варианты 0.5 от цены 2021. Видимо хотят еще ниже.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:39

  hume написав:
  rjkz написав:[
Цена квадратного метра - тут такого нет.
Есть локация, конкретный дом, сколько спален и приблизительный метраж в сквфитах. Имеет значение организация дома и правила рента в нем, какие школы.
Сам когда-то не понимал как можно жить без знания цены кв метра.


Вот вот, все сразу вот так вот начинают этот разговор :mrgreen:
  rjkz написав:Что-бы было понятно, когда-то залез на Трулию посмотреть сколько стоит недвига в том районе, где мы неосторожно оказались после приезда и прожили там примерно месяц. 144 куе за 2 бдрм с 2 санузлами, довольно большая (по памяти около 1200 сквфит) Кооператив. Конечная А-трейна в южном Квинсе, можете посмотреть по карте. Дом в 5 минутах пешком от метро.
Видите, можно купить и довольно недорого и это все еще НЙ.
А если говорить про локацию, то все думают Манхеттен - это дорого и парадайз.
Не всегда. Гарлем - это тоже Манхеттен, то там еще опаснее, чем в том месте, о котором я писал ранее.
Когда я писал то, о чем вы упомянули выше, то имел ввиду явно не стоимость хрущей на ДВРЗ.
Но ведь я и еще кое-что писал. Это уже во время ковида. И Максим отвечал, что "покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" и что если я думаю что "путенападет", то нужно срочно все распродать в Киеве, а раз я такого не сделал, что нечего на это обращать внимание.
Ладно, возвращаясь к РН, тут часть фигурировали цифры в 250-300 куе за квартиру в Киеве. Было такое? Было. Даже максова прелесть стоит 352 куе без ШТОР.
А за 300 куе года 2 назад была куплена 2бедрум в моей локации (я знал владелицу, она мне тоже предлагала ее купить) и в том-же доме 248 куе 1бдрм .
Обе бывшие владелицы уехали во Флориду от нйского бардака. В первой квартире поменяли кухонную мебель, технику, двери, покрасили стены, пошлифовали и лаком заново вскрыли паркет, во второй покрасили стены и пошлифовали паркет+лак.

За 144 куе нельзя купить ничего даже на задворках Англии (100 км от Манчестера) где сейчас оказались мои родственники и пытаются найти квартиру без плесени. А тут 110 метров за 1300 уе. Подарок, спорить с вами не могу, не владею тнфо. Но после просмотра пары программ о ценообразовании всего в НЙ я очень сомневаюсь в цифре 1300 за метр.

Ну и сравнивать цены на топовые дома в Киеве, которых не так то и много и средний уровень в другой стране как то не правильно.

А то получится как с Бигором, чтоб хоть как то сгладить углы приходится сравнивать условный новострой бизнес класс в прицентралье Киева с кавалиркой а трехэтажном сарае времён речи посполитой на выезде из Кракова

Помню смотрел пердачу про строительство в Лондоне, проект был типа КАНовского но окраине Лондона, и прораб оглашает цену в что-то около 10куфунтов метр))

Может от района цена зависит, как в Испании, в черных гетто отдают с дисконтом в 95%


Надо бежать, на скорую руку:
https://www.trulia.com/home/1430-seagir ... eetViewTab
Студия (то есть, 1 комнатная в нашем понимании).
90 куее.
Район - ховайся.
Мы там жили месяц в доме с 4-мя лифтами, скоростными, с секьюрити, ресепшеном, входная группа лабби с потолками метров 6, отделана огромными слябами травертина, постоянно уборщики суетятся все убирают, к чистоте и содержанию вопросов нет. Практически у кромки пляжа. 5 минут от воды (кстати, довольно чистой) до входа в дом.
Кстати, "ЖК" из 2-х домов был построен когда-то для работников ООН.
Но район....кошмар. Кстати, те самые работники ООН там отказались жить.
И дома отдали под рентал бизнес.
rjkz
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