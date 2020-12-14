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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11691116921169311694>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:40

  Hotab написав:барабашов ,

на ХТЗ есть послевоенное гетто типа нашего Коксохима с маленькими квартирами в домах с деревянными перекрытиями. Возможно и довоенное как наш пр.Петровского и посёлок Фрунзе(заводов Петровского,Ленина и Коксохима в Днепре). Там думаю по 250-300уе/метр полно убитых маленьких квартир хозяева которых третий год в ЕС. Да и в конце проспекта 50лет ВЛКСМ тоже полно старой застройки




«Доктор, откуда у вас такие картинки?»
Или иными словами Н̶а̶с̶т̶о̶я̶щ̶и̶й̶ ̶м̶у̶ж̶и̶к̶ ̶н̶е̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶з̶н̶а̶т̶ь̶ ̶с̶л̶о̶в̶ ̶к̶о̶ф̶е̶ ̶б̶е̶з̶ ̶к̶о̶ф̶е̶и̶н̶а̶ ̶н̶а̶ ̶б̶е̶з̶л̶а̶к̶т̶о̶з̶н̶о̶м̶ ̶м̶о̶л̶о̶к̶е̶
Днепровский бизнесмен не должен знать о харьковских помойках.

Днепропетровский
Днепровский район в Киеве
Что сказать то хотел(а)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:49

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[
Цена квадратного метра - тут такого нет.
Есть локация, конкретный дом, сколько спален и приблизительный метраж в сквфитах. Имеет значение организация дома и правила рента в нем, какие школы.
Сам когда-то не понимал как можно жить без знания цены кв метра.


Вот вот, все сразу вот так вот начинают этот разговор :mrgreen:
  rjkz написав:Что-бы было понятно, когда-то залез на Трулию посмотреть сколько стоит недвига в том районе, где мы неосторожно оказались после приезда и прожили там примерно месяц. 144 куе за 2 бдрм с 2 санузлами, довольно большая (по памяти около 1200 сквфит) Кооператив. Конечная А-трейна в южном Квинсе, можете посмотреть по карте. Дом в 5 минутах пешком от метро.
Видите, можно купить и довольно недорого и это все еще НЙ.
А если говорить про локацию, то все думают Манхеттен - это дорого и парадайз.
Не всегда. Гарлем - это тоже Манхеттен, то там еще опаснее, чем в том месте, о котором я писал ранее.
Когда я писал то, о чем вы упомянули выше, то имел ввиду явно не стоимость хрущей на ДВРЗ.
Но ведь я и еще кое-что писал. Это уже во время ковида. И Максим отвечал, что "покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" и что если я думаю что "путенападет", то нужно срочно все распродать в Киеве, а раз я такого не сделал, что нечего на это обращать внимание.
Ладно, возвращаясь к РН, тут часть фигурировали цифры в 250-300 куе за квартиру в Киеве. Было такое? Было. Даже максова прелесть стоит 352 куе без ШТОР.
А за 300 куе года 2 назад была куплена 2бедрум в моей локации (я знал владелицу, она мне тоже предлагала ее купить) и в том-же доме 248 куе 1бдрм .
Обе бывшие владелицы уехали во Флориду от нйского бардака. В первой квартире поменяли кухонную мебель, технику, двери, покрасили стены, пошлифовали и лаком заново вскрыли паркет, во второй покрасили стены и пошлифовали паркет+лак.

За 144 куе нельзя купить ничего даже на задворках Англии (100 км от Манчестера) где сейчас оказались мои родственники и пытаются найти квартиру без плесени. А тут 110 метров за 1300 уе. Подарок, спорить с вами не могу, не владею тнфо. Но после просмотра пары программ о ценообразовании всего в НЙ я очень сомневаюсь в цифре 1300 за метр.

Ну и сравнивать цены на топовые дома в Киеве, которых не так то и много и средний уровень в другой стране как то не правильно.

А то получится как с Бигором, чтоб хоть как то сгладить углы приходится сравнивать условный новострой бизнес класс в прицентралье Киева с кавалиркой а трехэтажном сарае времён речи посполитой на выезде из Кракова

Помню смотрел пердачу про строительство в Лондоне, проект был типа КАНовского но окраине Лондона, и прораб оглашает цену в что-то около 10куфунтов метр))

Может от района цена зависит, как в Испании, в черных гетто отдают с дисконтом в 95%


Надо бежать, на скорую руку:
https://www.trulia.com/home/1430-seagir ... eetViewTab
Студия (то есть, 1 комнатная в нашем понимании).
90 куее.
Район - ховайся.
Мы там жили месяц в доме с 4-мя лифтами, скоростными, с секьюрити, ресепшеном, входная группа лабби с потолками метров 6, отделана огромными слябами травертина, постоянно уборщики суетятся все убирают, к чистоте и содержанию вопросов нет. Практически у кромки пляжа. 5 минут от воды (кстати, довольно чистой) до входа в дом.
Кстати, "ЖК" из 2-х домов был построен когда-то для работников ООН.
Но район....кошмар. Кстати, те самые работники ООН там отказались жить.
И дома отдали под рентал бизнес.[/quote]]
Чего квартира то такая задроченная? И рамы как у нас в домах эпохи конструктивизма(20е годы),но не в возрасте 50+++ лет.
Плитка побитая наверно в результате разборок? Там ниггерское минигетто какое то?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 18 бер, 2024 03:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 02:29

барабашов ,
Днепропетровский
Днепровский район в Киеве
Что сказать то хотел(а)?


1. В Днепре живут днепропетровские бизнесмены, или таки днепровские?
2. У меня Соломенский
3. Что нехорошо лениться исправить цитаты, когда отвечаешь. Ломать скобки в слове “[/quote]”, чтобы сайт пропустил 3+ цитаты - дурной тон.
«Тот, кто говорит «Куни» вместо «кунилингус» ленится лишний раз пошевелить языком»
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 04:44

  барабашов написав:
  rjkz написав:
За 144 куе нельзя купить ничего даже на задворках Англии (100 км от Манчестера) где сейчас оказались мои родственники и пытаются найти квартиру без плесени. А тут 110 метров за 1300 уе. Подарок, спорить с вами не могу, не владею тнфо. Но после просмотра пары программ о ценообразовании всего в НЙ я очень сомневаюсь в цифре 1300 за метр.

Ну и сравнивать цены на топовые дома в Киеве, которых не так то и много и средний уровень в другой стране как то не правильно.

А то получится как с Бигором, чтоб хоть как то сгладить углы приходится сравнивать условный новострой бизнес класс в прицентралье Киева с кавалиркой а трехэтажном сарае времён речи посполитой на выезде из Кракова

Помню смотрел пердачу про строительство в Лондоне, проект был типа КАНовского но окраине Лондона, и прораб оглашает цену в что-то около 10куфунтов метр))

Может от района цена зависит, как в Испании, в черных гетто отдают с дисконтом в 95%


Надо бежать, на скорую руку:
https://www.trulia.com/home/1430-seagir ... eetViewTab
Студия (то есть, 1 комнатная в нашем понимании).
90 куее.
Район - ховайся.
Мы там жили месяц в доме с 4-мя лифтами, скоростными, с секьюрити, ресепшеном, входная группа лабби с потолками метров 6, отделана огромными слябами травертина, постоянно уборщики суетятся все убирают, к чистоте и содержанию вопросов нет. Практически у кромки пляжа. 5 минут от воды (кстати, довольно чистой) до входа в дом.
Кстати, "ЖК" из 2-х домов был построен когда-то для работников ООН.
Но район....кошмар. Кстати, те самые работники ООН там отказались жить.
И дома отдали под рентал бизнес.[/quote]]
Чего квартира то такая задроченная? И рамы как у нас в домах эпохи конструктивизма(20е годы),но не в возрасте 50+++ лет.
Плитка побитая наверно в результате разборок? Там ниггерское минигетто какое то?[/quote]


Я-ж написал, что район - овно полное.
Но Бронкс - еще хуже.
Хьюм не верил, что есть такие цены.
Ремонт обычно делают покупатели.
Не имеет значения что внутри.
И тем более я поставил фильтр от минимальной цены - вот минимальная цена.
Кстати, я там таки-ж прожил месяц и еще приходилось по работе иногда в тот район приезжать. Как-бы живой и здоровый.
А вот в Бронксе я ни разу не рискнул появиться.
Там, кстати, в той локации есть некоторый процент "русских", даже есть немного в сторону Рокэвея дорогие дома. А если ехать еще дальше от Манхеттена, то приезжаешь на тот самый Лонг Айленд. Едешь и с каждой стороны дома по нескольку миллионов как селедки в бочке. Как так получилось? Хз.
ЗЫ поздравляю с новым планшетом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:38

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?

Сейчас дно, обвал в три раза

Дно потому что в Варшаве 80% жилья покупается в кредит. А у нас хорошо если 20%
за неделю 11 просмотров. Ни одного за наличку. Всё е оселя

Как думаешь, что произойдет с ценами если по е-оселе или перестанут финансировать, или выгребут то, что попадает под параметры е-осели.. (а добавляется новостроек крайне мало)

В свете того, как ты сам говоришь, все просмотры без живой полной суммы кеша у жаждущих..



В Варшаве цены продажи растут, а аренда падает.
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
Если продажи упадут, Вероятно, будет расти аренда.
будут и дальше покупать трёшки и лепить студии под аренду.

строек не крайне мало. варшавский осваивает новые поля и гаражные кооперативы с офигенным темпом

на этапе проектирования и подготовительные работы - 84 объекта. на этапе строительства 214.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:47

  Чукча2 написав:https://m.youtube.com/watch?v=GEoVVKiQVFs&pp=ygUV0K3RgNC40Log0L3QsNC50LzQsNC9

Ерік назвав теплі лампові хрущівки бараками. Х-перт, однако.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:48

  Investor_K написав:
  Hotab написав:«Тот, кто говорит «Куни» вместо «кунилингус» ленится лишний раз пошевелить языком»
Ця фраза для усієї спільноти? Чи це Ви для неї так пишите?

эта фраза из настольной игры "одинокая дама и собачка". Дама учит собачку разговаривать.
  Hotab написав:Как думаешь, что произойдет с ценами если по е-оселе или перестанут финансировать,
а что произошло с хрущами и советской панелью? па 5-7куе идут или чуть-чуть дороже? Под оселю эти сегменты не подпадают. Что могло произойти уже произошло. К войне привыкли и на цену она больше не влияет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:52

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ближайшая европейская столица.
Варшава окраина: 65м2 220 куе
Киеве Варшавский: 65 м2 80 куе.
Вопросы есть?

Сейчас дно, обвал в три раза

Дно потому что в Варшаве 80% жилья покупается в кредит. А у нас хорошо если 20%

за неделю 11 просмотров. Ни одного за наличку. Всё е оселя

У вас будинок особливий, спеціально під єоселю, тому і лізуть покупани з дешевою іпотекою як таргани
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:54

дел
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 18 бер, 2024 10:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.

За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах
Faceless
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