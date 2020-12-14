ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:00
ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:01
вчера общался с управителем своего осбб, он ведёт "учёт" в каких квартирах проживают/какие пустые ( нечем человеку заняться на пенсии). Летом 2023 пустых было 30% сейчас...ноль. Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.
у нас курс доллара рисованный. Если НБУ перестанет лить ярд в месяц интервенций, курс улетит под 50. В 2008 было нечто похожее, киевские цены могли покусать половину европейских столиц.
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:11
Проте ціни на оренду перестали рости, з осені 2023.
Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 бер, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26
Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
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