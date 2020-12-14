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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11691116921169311694
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:00

  Faceless написав:
  Бетон написав:Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.

За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах

ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:01

  Бетон написав:у деда с логикой туго. ну что поделать. маразм, возраст
дед начал мне хамить - я отвечаю симметрично
вчера общался с управителем своего осбб, он ведёт "учёт" в каких квартирах проживают/какие пустые ( нечем человеку заняться на пенсии). Летом 2023 пустых было 30% сейчас...ноль. Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.
  Бетон написав:ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
у нас курс доллара рисованный. Если НБУ перестанет лить ярд в месяц интервенций, курс улетит под 50. В 2008 было нечто похожее, киевские цены могли покусать половину европейских столиц.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:11

  vitaliiangel написав:Говорит спрос на аренду большой.

Проте ціни на оренду перестали рости, з осені 2023.

  vitaliiangel написав:у нас курс доллара рисованный. Если НБУ перестанет лить ярд в месяц интервенций, курс улетит под 50

Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 бер, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Європа нам допоможе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.

За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах

ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.

Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
Faceless
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  #<1 ... 11691116921169311694
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