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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:00
Faceless написав: Бетон написав:
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах
ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
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Бетон
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:01
Бетон написав:
у деда с логикой туго. ну что поделать. маразм, возраст
дед начал мне хамить - я отвечаю симметрично
вчера общался с управителем своего осбб, он ведёт "учёт" в каких квартирах проживают/какие пустые ( нечем человеку заняться на пенсии). Летом 2023 пустых было 30% сейчас...ноль. Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.
Бетон написав:
ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
у нас курс доллара рисованный. Если НБУ перестанет лить ярд в месяц интервенций, курс улетит под 50. В 2008 было нечто похожее, киевские цены могли покусать половину европейских столиц.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:11
vitaliiangel написав:
Говорит спрос на аренду большой.
Проте ціни на оренду перестали рости, з осені 2023.
vitaliiangel написав:
у нас курс доллара рисованный. Если НБУ перестанет лить ярд в месяц интервенций, курс улетит под 50
Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 18 бер, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:18
Frant написав:
Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Європа нам допоможе.
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Investor_K
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26
Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав:
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах
ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
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Faceless
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:53
Faceless написав: Faceless написав: Бетон написав:
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущахну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
оперую тільки власним досвідом, суб'єктивізмом. стаистика, аналітика - це вже ваш хліб
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Бетон
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:16
vitaliiangel написав:
Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.
Це на флаєвські підвали з гіпсовими статуями, чи що?
В Києві з осені 2023 - оренда перестала рости.
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Frant
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:21
Київ зараз мабуть чи не найкраще місце щоб сховатись ухилянту. Нікого не чіпають. Бажаючі жити саме в ньому є і будуть. Можливо новий закон зітре кордони, і Київ втратить цю перевагу.
В ТРЦ на острівках з китайським трипером для смартфонів (айфонів) стоять здорові лосі з бородками по кількасот гривень. Ніякому ТЦК вони не цікаві. Я прям уявив такого бородача біля Фріза. Там теж з бородами, але з іншої причини.
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Hotab
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:39
Hotab написав:
Київ зараз мабуть чи не найкраще місце щоб сховатись ухилянту. Нікого не чіпають. Бажаючі жити саме в ньому є і будуть. Можливо новий закон зітре кордони, і Київ втратить цю перевагу.
В ТРЦ на острівках з китайським трипером для смартфонів (айфонів) стоять здорові лосі з бородками по кількасот гривень. Ніякому ТЦК вони не цікаві. Я прям уявив такого бородача біля Фріза. Там теж з бородами, але з іншої причини.
ховатись треба в самому видному місці))
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Бетон
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:43
Investor_K написав: Бетон написав:
ховатись треба в самому видному місці))
АТБ на Троєщині!!!
плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК рядом - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
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