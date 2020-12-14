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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:45
Бетон написав:
плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
Салютна - то не Троєщина. То -опа Києва.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:47
Бетон написав:
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
як та чим допоможе?
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:49
Investor_K написав: Frant написав:
Ірпіньскі понаєхи теж не проти - тільки не вистачає таблеток від безгрошів,я))))
І оці понаєхі - ліміта ще проявляє неповагу нам - корінним киянам, які ввічливо та любязно їх приютили.
Таке життя((
Але мені не вистачає вашої гостинності. Де щомісячне утримання? Чи хоча б подарунки на свята? Продовольчі пакети? Ви ж небідна людина! З біженцями так не можна. 😀
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:56
Slon_Nosov написав: Бетон написав:
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
як та чим допоможе?
не загинути. цієї відповіді достатньо
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