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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11692116931169411695
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
Салютна - то не Троєщина. То -опа Києва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет


як та чим допоможе?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:49

  Investor_K написав:
  Frant написав:Ірпіньскі понаєхи теж не проти - тільки не вистачає таблеток від безгрошів,я))))


І оці понаєхі - ліміта ще проявляє неповагу нам - корінним киянам, які ввічливо та любязно їх приютили. :D

Таке життя((
Але мені не вистачає вашої гостинності. Де щомісячне утримання? Чи хоча б подарунки на свята? Продовольчі пакети? Ви ж небідна людина! З біженцями так не можна. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:D
  Hotab написав:З біженцями так не можна.


Ви не біженець, а лєтун. Тому без пряників.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:56

  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет


як та чим допоможе?

не загинути. цієї відповіді достатньо
Бетон
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