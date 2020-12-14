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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:18
Frant написав:
Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Європа нам допоможе.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26
Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав:
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах
ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:53
Faceless написав: Faceless написав: Бетон написав:
Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.
За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущахну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
оперую тільки власним досвідом, суб'єктивізмом. стаистика, аналітика - це вже ваш хліб
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:16
vitaliiangel написав:
Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.
Це на флаєвські підвали з гіпсовими статуями, чи що?
В Києві з осені 2023 - оренда перестала рости.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:21
Київ зараз мабуть чи не найкраще місце щоб сховатись ухилянту. Нікого не чіпають. Бажаючі жити саме в ньому є і будуть. Можливо новий закон зітре кордони, і Київ втратить цю перевагу.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:49
Investor_K написав: Frant написав:
Ірпіньскі понаєхи теж не проти - тільки не вистачає таблеток від безгрошів,я))))
І оці понаєхі - ліміта ще проявляє неповагу нам - корінним киянам, які ввічливо та любязно їх приютили.
Таке життя((
Але мені не вистачає вашої гостинності. Де щомісячне утримання? Чи хоча б подарунки на свята? Продовольчі пакети? Ви ж небідна людина! З біженцями так не можна. 😀
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:35
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат
Хтось з Вас чи рідних, знайомих, отримував компенсацію? Цікаво як програма працює на практиці.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:44
Познайомився з чоловіком із Краматорська, в кафе якого попала той рік ракета. Поховав 13 співробітників. Також в нього розбили будинок. Зараз він в Києві шукає житло. Йому компенсували розбитий будинок, а кафе, за його словами - чекати репарацій
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47
Бетон ,
По житлу наскільки повна компенсація? Ясно що майно ніхто не враховує, але хоча б за стіни адекватна компенсація?
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