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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11692116931169411695>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Курс реальний- за 100 повинен бути.
А ціни КРЖН - під плінтус.
Це все ще буде
Європа нам допоможе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.

За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущах

ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.

Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:53

  Faceless написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Стоимость продажи Варшава/Киев отличается в три раза, а аренда 1:1.

За оренду ви таки сильно погарячкували. Порівнювати треба порівнюване, а не оренду в прицентраллі зі свіжим ремонтом з задуп'ям Варшави в хрущахну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.

Вибірка досить вузька. Уявімо наприклад аналог якоїсь троєщинської панельки в Варшаві. Теж 1:1 буде?

оперую тільки власним досвідом, суб'єктивізмом. стаистика, аналітика - це вже ваш хліб
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:16

  vitaliiangel написав:Много кто вернулся из заграницы и добавились арендаторы. Говорит спрос на аренду большой.

Це на флаєвські підвали з гіпсовими статуями, чи що?
В Києві з осені 2023 - оренда перестала рости.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Київ зараз мабуть чи не найкраще місце щоб сховатись ухилянту. Нікого не чіпають. Бажаючі жити саме в ньому є і будуть. Можливо новий закон зітре кордони, і Київ втратить цю перевагу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:49

  Investor_K написав:
  Frant написав:Ірпіньскі понаєхи теж не проти - тільки не вистачає таблеток від безгрошів,я))))


І оці понаєхі - ліміта ще проявляє неповагу нам - корінним киянам, які ввічливо та любязно їх приютили. :D

Таке життя((
Але мені не вистачає вашої гостинності. Де щомісячне утримання? Чи хоча б подарунки на свята? Продовольчі пакети? Ви ж небідна людина! З біженцями так не можна. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:D
  Hotab написав:З біженцями так не можна.


Ви не біженець, а лєтун. Тому без пряників.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат
Хтось з Вас чи рідних, знайомих, отримував компенсацію? Цікаво як програма працює на практиці.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:44

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Компенсації за знищене та пошкоджене житло: які максимальні розміри виплат
Хтось з Вас чи рідних, знайомих, отримував компенсацію? Цікаво як програма працює на практиці.

Познайомився з чоловіком із Краматорська, в кафе якого попала той рік ракета. Поховав 13 співробітників. Також в нього розбили будинок. Зараз він в Києві шукає житло. Йому компенсували розбитий будинок, а кафе, за його словами - чекати репарацій
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:47

Бетон ,
По житлу наскільки повна компенсація? Ясно що майно ніхто не враховує, але хоча б за стіни адекватна компенсація?
Hotab
 
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