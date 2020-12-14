ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
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Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20
ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
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