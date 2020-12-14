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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11692116931169411695
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20

  Hotab написав:Бетон ,
По житлу наскільки повна компенсація? Ясно що майно ніхто не враховує, але хоча б за стіни адекватна компенсація?

ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію

https://www.facebook.com/share/v/YjbeYA ... meMs=21000
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавський - завдаток і є оселя. За неделю ушла
Пройшло 3 місяці а подорожало на 7 куе и с видом во двор нет квартир

Прогнозисты блин
Бетон
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