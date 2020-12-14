ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20
ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
Додано: Пон 18 бер, 2024 18:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Варшавський - завдаток і є оселя. За неделю ушла
Пройшло 3 місяці а подорожало на 7 куе и с видом во двор нет квартир
Прогнозисты блин
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