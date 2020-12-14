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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11692116931169411695
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20

  Hotab написав:Бетон ,
По житлу наскільки повна компенсація? Ясно що майно ніхто не враховує, але хоча б за стіни адекватна компенсація?

ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію

https://www.facebook.com/share/v/YjbeYA ... meMs=21000
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавський - завдаток і є оселя. За неделю ушла
Пройшло 3 місяці а подорожало на 7 куе и с видом во двор нет квартир

Прогнозисты блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ось яку рекламу іноді підсовує фб
може комусь буде цікаво

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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:07

  Бетон написав:Прогнозисты блин

Балаболы правильнее будет.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:35

  Rack написав:
  Бетон написав:Прогнозисты блин

Балаболы правильнее будет.

попит є
  vitaliiangel написав:
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації

У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.

Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 23:00

  Бетон написав:
  Faceless написав:ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів.
таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.

Люди що орендували в Варшаві, кажуть що нормальної 1к дешевше 1000 долларів там не існує.
А тут 2к - 875 доларів.
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