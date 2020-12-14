ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20
ми спілкувались в ліфті, на перегляді декілька хвилин. мене більше вразила розповідь про жертви, про компенсацію детально не розпитував.
було озвучено, що всього - 110 куе. це все
Додано: Пон 18 бер, 2024 18:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Варшавський - завдаток і є оселя. За неделю ушла
Пройшло 3 місяці а подорожало на 7 куе и с видом во двор нет квартир
Прогнозисты блин
Додано: Пон 18 бер, 2024 21:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ось яку рекламу іноді підсовує фб
може комусь буде цікаво
Додано: Пон 18 бер, 2024 22:35
попит є
Додано: Пон 18 бер, 2024 23:00
Люди що орендували в Варшаві, кажуть що нормальної 1к дешевше 1000 долларів там не існує.
А тут 2к - 875 доларів.
Додано: Вів 19 бер, 2024 06:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
подешевшає проїзд у метро ? Гівнюка корупціонера зняли. Красти нікому
Додано: Вів 19 бер, 2024 06:57
Чи буде тюрма 10 років з конфіскацією майна?
Я не вірю.
Не може українська їліта сама себе карати!
Для ККЦ:
"Журналісти Bihus.Info опублікували другу частину розслідування щодо колишнього очільника Київського метрополітену Брагінського. У розслідуванні йдеться про те, що Київський метрополітен укладав контракти на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення посадовця.
У звітах метрополітену журналісти знайшли фірми, пов'язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кривцем і балериною — ймовірною тещею Кривця. За даними розслідувачів, бухгалтерка родини Брагінських виграла тендери від Київського метрополітену на 17 мільйонів гривень, а фірма балерини отримала від метрополітену більше мільярда гривень.
При цьому, за даними журналістів, матеріали з тендера на понад 32 мільйони гривень могли підприємству і не постачатись. Міський голова Києва Кличко попросив Bihus.Іnfo передати всю інформацію до правоохоронних та антикорупційних органів."
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:32
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