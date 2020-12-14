Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації
У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.
Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.
Faceless написав:ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів. таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Люди що орендували в Варшаві, кажуть що нормальної 1к дешевше 1000 долларів там не існує. А тут 2к - 875 доларів.
Faceless написав:ну дивіться. моя 2к новобудова в варшаві в оренді буде 3500 злотих. жк там достойний. це 875 доларів. таке віддалення від центру - варшавський наприклад, доречі та сама сторона відносно сторін світу 700 долл.
Люди що орендували в Варшаві, кажуть що нормальної 1к дешевше 1000 долларів там не існує. А тут 2к - 875 доларів.
Investor_K написав:подешевшає проїзд у метро ? Гівнюка корупціонера зняли. Красти нікому
Чи буде тюрма 10 років з конфіскацією майна? Я не вірю. Не може українська бидло-їліта сама себе карати!
Для ККЦ:
"Журналісти Bihus.Info опублікували другу частину розслідування щодо колишнього очільника Київського метрополітену Брагінського. У розслідуванні йдеться про те, що Київський метрополітен укладав контракти на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення посадовця.
У звітах метрополітену журналісти знайшли фірми, пов'язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кривцем і балериною — ймовірною тещею Кривця. За даними розслідувачів, бухгалтерка родини Брагінських виграла тендери від Київського метрополітену на 17 мільйонів гривень, а фірма балерини отримала від метрополітену більше мільярда гривень.
При цьому, за даними журналістів, матеріали з тендера на понад 32 мільйони гривень могли підприємству і не постачатись. Міський голова Києва Кличко попросив Bihus.Іnfo передати всю інформацію до правоохоронних та антикорупційних органів."
Дуже потужна репутаційна втрата для Кличка. Ніякі орангутанги-макаковичи не відбілять.